Оформить жилищные субсидии станет еще проще: что изменилось для украинцев

Благодаря нововведению снизятся бюрократические барьеры для граждан, которые хотят оформить субсидию, а сама процедура будет происходить проще.

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Кабинет Министров разрешил Пенсионному фонду Украины (ПФУ) назначать жилищные субсидии украинцам на основе их деклараций, где есть информация с адресом места жительства. Таким образом оформление помощи будет упрощено, сообщил в своем Telegram-канале представить Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

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Он объяснил, что теперь Пенсионный фонд будет назначать выплаты по декларативному принципу, если в заявлении о назначении и предоставлении жилищной субсидии указан адрес домохозяйства. По словам Мельничука, нововведение упростит процедуру получения субсидий, поскольку снизятся бюрократические барьеры для населения.

Ключевое изменение, которое внедрило правительство — Пенсионный фонд теперь отвечает за идентификацию адресов домохозяйств, которые получают жилищные субсидии. Ранее этим занимались поставщики или исполнители коммунальных услуг.

Также была откорректирована логика идентификации перечня доступных жилищно-коммунальных услуг по адресу домохозяйства. Так, Кабмин разрешил продлевать срок рассмотрения упрощенного заявления на назначение субсидии на десять рабочих дней, если есть необходимость провести дополнительную проверку претендента на предоставление помощи.

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Отмечается, что сейчас около 1,3 миллиона семей в Украине получают субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. В октябре средний размер предоставленных субсидий составил около 760 гривен на одно домохозяйство.

Напомним, получить субсидию в приложении "Дія" станет еще легче благодаря новой услуге. Ее уже тестируют, а когда внедрят на постоянной основе, то подать заявление можно будет всего за 10 минут.

Также Фокус писал, что недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о планах повысить субсидии для тех граждан, которые отапливают дома твердым топливом. Так, максимальную субсидию на приобретение дров и угля должны повысить с 7 тысяч до 16,2 тысячи гривен.