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Экономика Война и деньги

Софинансирование субсидий: что стоит за новой инициативой Кабмина

субсидии, выплаты, гривны
Правительство хочет ввести финансирование субсидий не только за государственный счет, но и за счет других не запрещенных источников

В правительстве подготовили проект постановления, который вводит софинансирование льгот и жилищных субсидий не только за бюджетные средства, но и за донорские. Фокус узнал, какова цель нововведения.

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В представленном на сайте Федерации профсоюзов проекте правительственного постановления предложено ввести совместное финансирование предоставления населению льгот и субсидий для возмещения расходов на оплату ЖКУ, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива — как за счет средств государственного бюджета, так и средств других не запрещенных законодательством источников. Об этом пишет Фокус в новой статье "Субсидии по-новому: как в правительстве планируют изменить нормативы и формат финансирования выплат".

Под "средствами других не запрещенных законодательством источников" в проекте постановления КМУ "Некоторые вопросы предоставления населению льгот и жилищных субсидий на приобретение твердого топлива" имеется в виду в частности средства, которые используются с согласия правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений.

Если выплата жилищных субсидий была осуществлена за счет правительств иностранных государств, то за бюджетные средства в этом периоде не будет проводиться Fullscreen
Если выплата жилищных субсидий была осуществлена за счет правительств иностранных государств, то за бюджетные средства в этом периоде не будет проводиться
Фото: pexels.com

Согласно документу, если выплата в соответствующем периоде была осуществлена получателям льгот и жилищных субсидий за счет средств правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений, то в этом периоде такая выплата за счет бюджетных средств этим получателям не производится. Вместе с тем, если выплата была осуществлена за счет средств правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений в размере меньше установленного, то в этом выплатном периоде недополученная сумма средств выплачивается за счет бюджетных средств.

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При этом указанные выплаты не будут подлежать налогообложению налогом на доходы физических лиц и военным сбором, отметила судебный юрист Алена Осколкова. По замыслу правительства, условия реализации совместного финансирования, категории получателей льгот и жилищных субсидий и вопросы обмена информацией для выплаты, которые осуществляются за счет средств правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений, будут определяться Меморандумом о взаимопонимании между финансирующей стороной и Министерством социальной политики или Пенсионным фондом Украины.

Разгрузить бюджет: для чего правительство вводит софинансирование субсидий

"На сегодня льготы и субсидии оплачиваются за счет государственного бюджета, — объясняет Фокусу эксперт по вопросам финансов Ярослав Жалило, — то есть находятся в расходной части государственного бюджета. То, что потом это идет на дефицит, а дефицит финансируется и за счет международной помощи, и заимствований — это другая история. Возможно, в правительстве хотят вывести эти льготы из расходов государственного бюджета, по крайней мере частично, и ввести прямое финансирование за счет международной помощи. Это может быть или вывод их в спецфонд, или непосредственно на соответствующие счета".

Если внешние источники покроют не всю сумму выплат, остальное компенсирует бюджет Fullscreen
Если внешние источники покроют не всю сумму выплат, остальное компенсирует бюджет

Основная цель нововведения — уменьшить нагрузку на государственный бюджет, говорят опрошенные Фокусом специалисты.

"Понятно, что значительная часть государственного бюджета "работает" сейчас на фронт, — комментирует Фокусу Наталья Василюк, юрист ЮК "RIYAKO&PARTNERS". — То есть в основном поддерживается и развивается именно промышленно-оборонный комплекс. Также значительного финансирования требуют государственные программы по поддержке лиц, пострадавших в результате военной агрессии РФ. В первую очередь — это выплаты внутренне перемещенным лицам, членам семей погибших военнослужащих, компенсации за разрушенное жилье. Никуда не исчезли обязательства государства по выплате пенсий, а также разного рода социальных пособий".

Софинансирование субсидий — как за бюджетные средства, так и за средства правительств иностранных государств, международных организаций поможет разгрузить бюджет Украины

По словам Василюк, такая инициатива поможет разгрузить государственный бюджет, ведь позволит для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива — привлекать средства извне.

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Напомним, на втором месте по объемам расходов из бюджета-2024 — сфера социальной защиты . На эти нужды в проголосованной депутатами смете на следующий год заложено почти 469 млрд грн.

Также Фокус писал, что во время заседания правительства глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил о намерениях повысить субсидии для тех украинцев, которые не могут отапливать дома газом. Так, максимальную субсидию на приобретение дров и угля должны повысить до с 7 тысяч до 16,2 тысяч гривен.