Софинансирование субсидий: что стоит за новой инициативой Кабмина

В правительстве подготовили проект постановления, который вводит софинансирование льгот и жилищных субсидий не только за бюджетные средства, но и за донорские. Фокус узнал, какова цель нововведения.

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В представленном на сайте Федерации профсоюзов проекте правительственного постановления предложено ввести совместное финансирование предоставления населению льгот и субсидий для возмещения расходов на оплату ЖКУ, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива — как за счет средств государственного бюджета, так и средств других не запрещенных законодательством источников. Об этом пишет Фокус в новой статье "Субсидии по-новому: как в правительстве планируют изменить нормативы и формат финансирования выплат".

Под "средствами других не запрещенных законодательством источников" в проекте постановления КМУ "Некоторые вопросы предоставления населению льгот и жилищных субсидий на приобретение твердого топлива" имеется в виду в частности средства, которые используются с согласия правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений.

Если выплата жилищных субсидий была осуществлена за счет правительств иностранных государств, то за бюджетные средства в этом периоде не будет проводиться Фото: pexels.com

Согласно документу, если выплата в соответствующем периоде была осуществлена получателям льгот и жилищных субсидий за счет средств правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений, то в этом периоде такая выплата за счет бюджетных средств этим получателям не производится. Вместе с тем, если выплата была осуществлена за счет средств правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений в размере меньше установленного, то в этом выплатном периоде недополученная сумма средств выплачивается за счет бюджетных средств.

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При этом указанные выплаты не будут подлежать налогообложению налогом на доходы физических лиц и военным сбором, отметила судебный юрист Алена Осколкова. По замыслу правительства, условия реализации совместного финансирования, категории получателей льгот и жилищных субсидий и вопросы обмена информацией для выплаты, которые осуществляются за счет средств правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений, будут определяться Меморандумом о взаимопонимании между финансирующей стороной и Министерством социальной политики или Пенсионным фондом Украины.

Разгрузить бюджет: для чего правительство вводит софинансирование субсидий

"На сегодня льготы и субсидии оплачиваются за счет государственного бюджета, — объясняет Фокусу эксперт по вопросам финансов Ярослав Жалило, — то есть находятся в расходной части государственного бюджета. То, что потом это идет на дефицит, а дефицит финансируется и за счет международной помощи, и заимствований — это другая история. Возможно, в правительстве хотят вывести эти льготы из расходов государственного бюджета, по крайней мере частично, и ввести прямое финансирование за счет международной помощи. Это может быть или вывод их в спецфонд, или непосредственно на соответствующие счета".

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Основная цель нововведения — уменьшить нагрузку на государственный бюджет, говорят опрошенные Фокусом специалисты.

"Понятно, что значительная часть государственного бюджета "работает" сейчас на фронт, — комментирует Фокусу Наталья Василюк, юрист ЮК "RIYAKO&PARTNERS". — То есть в основном поддерживается и развивается именно промышленно-оборонный комплекс. Также значительного финансирования требуют государственные программы по поддержке лиц, пострадавших в результате военной агрессии РФ. В первую очередь — это выплаты внутренне перемещенным лицам, членам семей погибших военнослужащих, компенсации за разрушенное жилье. Никуда не исчезли обязательства государства по выплате пенсий, а также разного рода социальных пособий".

Софинансирование субсидий — как за бюджетные средства, так и за средства правительств иностранных государств, международных организаций поможет разгрузить бюджет Украины

По словам Василюк, такая инициатива поможет разгрузить государственный бюджет, ведь позволит для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива — привлекать средства извне.

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Напомним, на втором месте по объемам расходов из бюджета-2024 — сфера социальной защиты . На эти нужды в проголосованной депутатами смете на следующий год заложено почти 469 млрд грн.

Также Фокус писал, что во время заседания правительства глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил о намерениях повысить субсидии для тех украинцев, которые не могут отапливать дома газом. Так, максимальную субсидию на приобретение дров и угля должны повысить до с 7 тысяч до 16,2 тысяч гривен.