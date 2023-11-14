Субсидии по-новому: как в правительстве планируют изменить нормативы и формат финансирования выплат

В Минсоцполитики предложили изменить концептуальный подход к утверждению социальной нормы твердого топлива для предоставления льгот и жилищных субсидий, исходя из его теплоемкости, а не веса. Кроме того, инициировали дифференцирование лимитов цен — отдельно для угля и древесины, а еще появилась идея финансировать льготы за донорские средства.

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В Министерстве социальной политики подготовили проект постановления "Некоторые вопросы предоставления населению льгот и жилищных субсидий на приобретение твердого топлива", которым предлагают ввести софинансирование льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг как с помощью бюджетных средств, так и за донорские источники. Кроме того, ведомство предлагает изменить подход к социальной норме твердого топлива, исходя из его теплоемкости, а также увеличить предельные показатели его стоимости для предоставления льгот и жилищных субсидий. В тексте не сказано об изменениях субсидий для тех, кто пользуется газом для отопления, хотя в Украине таких много: по состоянию на 1 декабря 2022 года более 343 тысяч клиентов "Нафтогаз Украины" имеют субсидии на газ. Фокус выяснил, для чего нужны эти нововведения и повлияют ли на размер субсидий для приобретения твердого топлива для украинцев.

Разгрузить бюджет: для чего предлагают ввести софинансирование выплат субсидий

Согласно проекту постановления КМУ "Некоторые вопросы предоставления населению льгот и жилищных субсидий на приобретение твердого топлива", в ведомстве советуют в условиях действия военного положения ввести совместное финансирование предоставления населению льгот и субсидий для возмещения расходов на оплату ЖКУ, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива — как за счет средств государственного бюджета, так и средств других не запрещенных законодательством источников. Речь о средствах, которые используются с согласия правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений.

В Минсоцполитики предлагают ввести совместное финансирование жилищных субсидий — как за счет бюджета, так и за донорские средства

В частности, предусматривается: если выплата в соответствующем периоде была осуществлена получателям льгот и жилищных субсидий за счет средств правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений, то в этом периоде такая выплата за счет бюджетных средств этим получателям не производится. Вместе с тем, если выплата была осуществлена за счет средств правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений в размере меньше установленного, то в этом выплатном периоде недополученная сумма средств выплачивается за счет бюджетных средств.

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По мнению юриста ЮК "RIYAKO&PARTNERS" Натальи Василюк, к разработке такого проекта ведомство побудили ограниченные возможности государственного бюджета в условиях военного положения. "Такая инициатива однозначно разгрузит государственный бюджет и позволит привлекать средства правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений для финансирования субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива", — отметила она Фокусу .

В правительстве предлагают пересмотреть подход к установлению социальной нормы твердого топлива, разграничив ее по видам топлива — уголь и дрова

Минсоцполитики также подготовило изменения в постановление КМУ от 23 апреля 2012 г. № 356 в части подхода к утверждению социальной нормы твердого топлива. В частности, предлагается это делать, исходя из теплоемкости отдельно угля и древесины.

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Согласно пояснительной записке к проекту постановления, сейчас минимальные нормы твердого топлива составляют:

для предоставления льгот — 1 тонна твердого топлива, которое используется для обогрева жилья;

для предоставления жилищных субсидий — 2 тонны соответственно на домохозяйство в год.

Для предоставления льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого топлива в 2023 году применяется предельный показатель стоимости твердого топлива в размере 3,48 тыс. грн за 1 тонну. Средний размер выплат на твердое топливо в 2023 году такой:

при предоставлении льгот — 2 317 грн на семью в год;

при предоставлении субсидий — 4 075 грн на домохозяйство в год.

Однако твердое топливо на отопление помещения может быть представлено в виде дров и угля. "В зависимости от теплотворной способности и от генетических особенностей древесину и уголь, предназначенные для топлива, производства тепловой и электрической энергии, разделяют по группам пород древесины и сортам. От этого также зависит и цена на соответствующий тип топлива. Теплоотдача угля примерно на 2,5–3,5 раз больше, чем у древесины, а скорость сгорания дров в 2–4 раза быстрее, чем у угля. Таким образом, минимальная норма угля не является тождественной минимальной норме дров, необходимой для отопления помещения в зимний период, что пока не учтено в законодательно закрепленном социальном нормативе", — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Теплоотдача дров на 3,5 раза меньше, чем угля. Поэтому для обогрева одинакового помещения требуется больше дров Фото: Pexels

Поэтому предлагается пересмотреть подход к установлению социальной нормы твердого топлива, разграничив его по видам и приравняв по способности выработки тепла, достаточного для установления и поддержания соответствующего температурного режима в помещении в холодное время года.

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В частности, минимальные нормы обеспечения населения твердым топливом для предоставления льгот предлагается приравнять к объему твердого топлива, которое может выделить 12 064 500 Ккал тепла (которое ориентировочно можно получить из 6,22 т свежесрубленной древесины с уровнем влажности 50% или 1,87 т каменного угля, представленных на рынке Украины) на домохозяйство в год. А минимальные нормы обеспечения населения твердым топливом для предоставления жилищных субсидий — до объема твердого топлива, которое может выделить 14 367 096 Ккал тепла на домохозяйство в год (которое ориентировочно можно получить из 7,41 т свежесрубленной древесины с уровнем влажности 50% или 2,23 т каменного угля, представленных на рынке Украины). При таком подходе социальный норматив для обогрева жилого помещения в течение отопительного сезона для семьи из 2-х человек составит:

на предоставление льгот: на уголь — 1,87 т, на дрова — 6,22 т;

на предоставление субсидии: на уголь — 2,23 т, на дрова — 7,41 т.

Согласно документу, это соответствует суммарному количеству тепловой энергии, необходимой для обогрева жилого помещения в пределах установленных норм жилья в течение 6 месяцев отопительного сезона: 12 064 500 Ккал на 52,5 кв метров и 14 367 096 Ккал на 62,52 кв метров соответственно. Также авторы проекта инициируют пересмотр предельного лимита цен на твердое топливо с учетом нового подхода.

Авторы постановления сначала рассчитали необходимое количество калорий для отопления жилья, а уже потом — необходимое для этого количество угля и дров

Как предлагают изменить лимиты цен на твердое топливо

Согласно документу, сейчас ценовой диапазон по стране на твердое топливо колеблется в пределах более 9 тыс. грн за 1 тонну угля и 1,2–1,8 тыс. грн за 1 тонну древесины. Таким образом, средние показатели, которые предлагается установить в 2023 году на уровне среднерыночных, с последующим пересмотром в последующие годы с учетом индекса потребительских цен, следующие:

9 609 грн — за 1 т угля;

1 494 грн — за 1 т древесины.

Более жесткий контроль и увеличение субсидии: каким будет влияние нововведений

Новый подход к определению соцнормы твердого топлива позволит более точно рассчитать потребность в различных видах топлива и определять необходимый размер субсидий, убежден кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

По мнению эксперта по ЖКУ Олега Попенко, фактическая цель нововведения — повысить контроль за расходами на компенсацию твердого топлива в селах. "Мы же понимаем, что, опуская эту проблему на места, злоупотребления с выдачей могут быть огромные. Например, проконтролировать выдачу дров в селах почти невозможно. И объем тех же дров, который привезут людям, просто не проконтролировать. Государство, с одной стороны, делает верное решение, потому что жестче подходит к контролю, но с другой стороны — фактически пострадают простые люди, потому что чиновники воровать меньше не будут", — сказал он Фокусу.

Правительство хочет повысить лимиты цен, в частности, на дрова. Поэтому тот, кто обогревает жилье дровами, получит большую субсидию

Впрочем, сами субсидии, в условиях принятия постановления, должны вырасти. "Цены, взятые в расчет, соответствуют рыночным. Правда, уголь, как и дрова, бывают разного качества, имеют разную калорийность и разную цену. Тем не менее, нормы топлива для отопления жилья повышены. Особенно существенно — для отопления дровами", — отметил Хмелевский.

Так, если раньше субсидия предоставлялась на 2 тонны твердого топлива независимо от вида, то, согласно документу, домохозяйствам будут финансировать приобретение 2,23 т угля или 7,41 тонны древесины .

Субсидия будет предоставляться на приобретение 2,23 т угля или 7,41 т дров

"Тот, кто отапливает дровами, получит значительно большую субсидию, чем раньше. Если раньше при расчете субсидий предельная стоимость твердого топлива составляла 3486,44 грн за тонну твердого топлива независимо от вида, то сейчас предельная цена на уголь установлена на уровне 9609 грн за тонну, а на дрова — 1494 грн за тонну", — добавил экономист.

Судебный юрист Алена Осколкова обращает внимание на то, что общий предельный размер субсидии, которая может быть предоставлена (сейчас — 6972,88 грн) без учета нормы обязательного платежа, который должна оплатить семья самостоятельно и который не должен превышать 15% ее совокупных доходов, возрастет. Он будет составлять:

21 428,07 грн — в случае приобретения угля;

11 070,54 грн — в случае приобретения древесины.

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"Если же вычислять по объемам разновидностей топлива 50/50, то среднее значение составит — 16 233,81 грн", — сказала она Фокусу и добавила: предельные показатели стоимости твердого топлива планируют увеличивать в последующие годы с учетом индекса потребительских цен на соответствующий год.

Субсидии должны вырасти: хватит ли средств на реализацию замысла

Заложенная проектом постановления возможность индексации стоимости топлива в соответствии с ростом потребительских цен и корректировки размера субсидий может не быть реализована.

"Стоимость топлива может расти более существенно, по сравнению с индексом потребительских цен. Предполагается, что размер субсидий на приобретение твердого топлива возрастет в 2024 году, по сравнению с 2023 годом, на 2,2 млрд грн. Однако в последующие годы этот показатель должен сокращаться — в 2025 году на полмиллиарда, а в 2026 году — еще примерно на столько же. Это при том, что планируется, что количество получателей субсидии вырастет в 2025 году, по сравнению с 2024 годом, на 42 тыс. домохозяйств, а льготников — на 25 тыс. домохозяйств. А цены на топливо вряд ли будут снижаться", — рассуждает Александр Хмелевский.

Для реализации замысла правительства нужно дополнительно привлечь более 2 млрд грн в следующем году Фото: УНИАН

Как отмечают авторы проекта постановления, указанные изменения потребуют увеличения финансирования уже в этом году.

"Учитывая то, что по состоянию на 1 октября 2023 жилищную субсидию на твердое топливо выплачено 207 897 домохозяйствам и льгот — 99 905 семьям, и до конца года этот показатель еще увеличится, то в случае внесения изменений в нормативные акты и закрепления предложенных пересмотренных социальных норм и предельных цен, дополнительная потребность на предоставление льгот и жилищных субсидий на твердое топливо в 2023 году (в бюджете на 2023 год заложено 1,8 млрд грн расходов по этому направлению) составит не менее 2,22 млрд грн для проведения перерасчета уже выплаченных льгот и жилищных субсидий", — говорится в документе.

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Вместе с тем, при прогнозном количестве в 2024 году получателей государственной поддержки на твердое топливо на уровне показателей 2023 года, запланированные в бюджете на 2024 год 2 млрд грн на предоставление льгот и жилищных субсидий на твердое топливо надо будет также увеличить еще минимум на 2,02 млрд гривен.

Для перерасчета льгот и жилищных субсидий в 2023-м правительство нуждается в дополнительно 2,02 млрд грн

Нужные средства при необходимости привлечь удастся, убежден эксперт по вопросам финансов Ярослав Жалило. "Если нужно найти дополнительные деньги, то их найдут, — говорит он Фокусу, — потому что это ключевые вещи. Во-первых, это социальная поддержка, стабильность. А во-вторых, это деньги, которые обеспечивают адекватную оплату за потребленные услуги".

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Жалило также отметил, что в условиях уже одобренного бюджета-2024 Минсоцполитики планирует получить необходимые для повышения субсидий дополнительные суммы от внешних источников, то есть, речь идет о средствах финансовой помощи от ЕС и США.