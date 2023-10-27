Платить по долгам: сколько придется отдать Украине в следующие 25 лет

Госдолг Украины увеличивается, поскольку стране из-за войны сложно самостоятельно финансировать и сектор обороны, и неотложные социальные выплаты.

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В следующие 25 лет, то есть до 2048 года, Украине нужно выплатить более 7 триллионов гривен внешних и внутренних долгов (в эквиваленте). Такая информация опубликована на сайте Министерства финансов.

Судя по данным Минфина, наибольшую сумму нашей стране, возможно, придется отдать уже в 2024 году — 909,50 миллиарда гривен. А самый маленький платеж в размере 55,9 миллиарда гривен должен произойти в 2048 году.

В целом ежегодно государство должно выплачивать следующие суммы:

в 2024 — 909,50 миллиарда гривен;

в 2025 — 690,55 миллиарда гривен;

в 2026 — 562,9 миллиарда гривен;

в 2027 — 491,07 миллиарда гривен;

в 2028 — 442,91 миллиарда гривен;

в 2029 — 399,13 миллиарда гривен;

в 2030 — 368,73 миллиарда гривен;

в 2031 — 393,61 миллиарда гривен;

в 2032 — 356,19 миллиарда гривен;

в 2033 — 306,5 миллиарда гривен;

в 2034 — 287,33 миллиарда гривен;

в 2035 — 371,93 миллиарда гривен;

в 2036 — 242,79 миллиарда гривен;

в 2037 — 278,20 миллиарда гривен;

в 2038 — 125,82 миллиарда гривен;

в 2039 — 120,08 миллиарда гривен;

в 2040 — 137,63 миллиарда гривен;

в 2041 — 89,45 миллиарда гривен;

в 2042 — 176,34 миллиарда гривен;

в 2043 — 78,29 миллиарда гривен;

в 2044 — 76,58 миллиарда гривен;

в 2045 — 74,72 миллиарда гривен;

в 2046 — 72,55 миллиарда гривен;

в 2047 — 70,46 миллиарда гривен;

в 2048 — 55,9 миллиарда гривен.

Платежи по государственному долгу в 2023-2048 годах Как Украина будет расплачиваться с долгами Как Украина будет расплачиваться с долгами

Отметим, что по итогам 2023 года Украина в рамках государственного долга должна выплатить 707,29 миллиарда гривен. Что касается внутренних облигаций, то здесь сумма платежа составляет 584,64 миллиарда гривен, а по внешним — 122,65 миллиарда.

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Госдолг Украины стремительно растет: станет ли он угрозой для Украины

Как известно, все собранные с налогов доходы Украина сейчас тратит на защиту суверенитета от посягательств России. Поэтому наполнение бюджета для, например, соцвыплат населению, очень зависит от финпомощи союзников. В Минфине на днях показали, какими были источники финансирования государственного бюджета в этом году:

макрофинансовая помощь от Европейского Союза — 16,2 миллиарда долларов;

Облигации внутреннего государственного валютного займа (ОВГЗ) — 12,7 миллиарда долларов;

гранты от Соединенных Штатов Америки — 10,9 миллиарда долларов;

средства от МВФ в рамках программы расширенного финансирования — 3,6 миллиарда долларов;

льготное финансирование от Канады — 1,8 миллиарда долларов.

Отметим, что государственный бюджет Украины в 2024 году будет с дефицитом в 42 миллиарда долларов. Правительство надеется снизить эту цифру с помощью финансовой поддержки со стороны партнеров.

Также напомним, что ранее Фокус уже рассказывал, когда Украина сможет вернуться к довоенному уровню доходов.