Платити за боргами: скільки доведеться віддати Україні за наступні 25 років

Держборг України збільшується, оскільки країні через війну складно самостійно фінансувати і сектор оборони, і невідкладні соціальні виплати.

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У наступні 25 років, тобто до 2048 року, Україні потрібно виплатити понад 7 трильйонів гривень зовнішніх і внутрішніх боргів (в еквіваленті). Таку інформацію опубліковано на сайті Міністерства фінансів.

Судячи з даних Мінфіну, найбільшу суму нашій країні, можливо, доведеться віддати вже 2024 року — 909,50 мільярда гривень. А найменший платіж у розмірі 55,9 мільярда гривень має відбутися 2048 року.

Загалом щорічно держава має виплачувати такі суми:

у 2024 — 909,50 мільярда гривень;

у 2025 — 690,55 мільярда гривень;

у 2026 — 562,9 мільярда гривень;

у 2027 — 491,07 мільярда гривень;

у 2028 — 442,91 мільярда гривень;

у 2029 — 399,13 мільярда гривень;

у 2030 — 368,73 мільярда гривень;

у 2031 — 393,61 мільярда гривень;

у 2032 — 356,19 мільярда гривень;

у 2033 — 306,5 мільярда гривень;

у 2034 — 287,33 мільярда гривень;

у 2035 — 371,93 мільярда гривень;

у 2036 — 242,79 мільярда гривень;

у 2037 — 278,20 мільярда гривень;

у 2038 — 125,82 мільярда гривень;

у 2039 — 120,08 мільярда гривень;

у 2040 — 137,63 мільярда гривень;

у 2041 — 89,45 мільярда гривень;

у 2042 — 176,34 мільярда гривень;

у 2043 — 78,29 мільярда гривень;

у 2044 — 76,58 мільярда гривень;

у 2045 — 74,72 мільярда гривень;

у 2046 — 72,55 мільярда гривень;

у 2047 — 70,46 мільярда гривень;

у 2048 — 55,9 мільярда гривень.

Платежі за державним боргом у 2023-2048 роках Як Україна розплачуватиметься з боргами Як Україна розплачуватиметься з боргами

Зазначимо, що за підсумками 2023 року Україна в межах державного боргу має виплатити 707,29 мільярда гривень. Що стосується внутрішніх облігацій, то тут сума платежу становить 584,64 мільярда гривень, а за зовнішніми — 122,65 мільярда.

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Держборг України стрімко зростає: чи стане він загрозою для України

Як відомо, усі зібрані з податків доходи Україна зараз витрачає на захист суверенітету від зазіхань Росії. Тому наповнення бюджету для, наприклад, соцвиплат населенню, дуже залежить від фіндопомоги союзників. У Мінфіні днями показали, якими були джерела фінансування державного бюджету цього року:

макрофінансова допомога від Європейського Союзу — 16,2 мільярда доларів;

облігації внутрішньої державної валютної позики (ОВДП) — 12,7 мільярда доларів;

гранти від Сполучених Штатів Америки — 10,9 мільярда доларів;

кошти від МВФ у межах програми розширеного фінансування — 3,6 мільярда доларів;

пільгове фінансування від Канади — 1,8 мільярда доларів.

Зазначимо, що державний бюджет України у 2024 році буде з дефіцитом 42 мільярди доларів. Уряд сподівається знизити цю цифру за допомогою фінансової підтримки з боку партнерів.

Також нагадаємо, що раніше Фокус уже розповідав, коли Україна зможе повернутися до довоєнного рівня доходів.