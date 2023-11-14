Субсидії по-новому: як в уряді планують змінити нормативи та формат фінансування виплат

У Мінсоцполітики запропонували змінити концептуальний підхід до затвердження соціальної норми твердого палива для надання пільг та житлових субсидій, зважаючи на теплоємність, а не вагу. Крім того, ініціювали диференціювання лімітів цін — окремо для вугілля та деревини, а ще з’явилась ідея фінансувати пільги за донорський кошт.

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У Міністерстві соціальної політики підготували проєкт постанови "Деякі питання надання населенню пільг і житлових субсидій на придбання твердого палива", яким пропонують запровадити співфінансування пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг як за допомогою бюджетних коштів, так і за донорські джерела. Крім того, відомство пропонує змінити підхід до соціальної норми твердого палива, зважаючи на його теплоємність, а також збільшити граничні показники його вартості для надання пільг і житлових субсидій. У тексті не сказано про зміни субсидій для тих, хто користується газом для опалення, хоча в Україні таких багато: станом на 1 грудня 2022 року понад 343 тисячі клієнтів "Нафтогаз України" мають субсидії на газ. Фокус з’ясував, для чого потрібні ці нововведення та чи вплинуть на розмір субсидій для придбання твердого палива для українців.

Розвантажити бюджет: для чого пропонують ввести співфінансування виплат субсидій

Згідно з проєктом постанови КМУ "Деякі питання надання населенню пільг і житлових субсидій на придбання твердого палива", у відомстві радять в умовах дії воєнного стану запровадити спільне фінансування надання населенню пільг та субсидій для відшкодування витрат на оплату ЖКП, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива — як коштом державного бюджету, так і коштом інших не заборонених законодавством джерел. Йдеться про кошти, які використовуються за згодою урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.

У Мінсоцполітики пропонують запровадити спільне фінансування житлових субсидій — як коштом бюджету, так і донорським коштом

Зокрема, передбачається: якщо виплату у відповідному періоді було здійснено одержувачам пільг та житлових субсидій коштом урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, то в цьому періоді таку виплату бюджетними коштами цим одержувачам не здійснюють. Водночас якщо виплату було здійснено коштом урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ у розмірі, меншому за встановлений, то в цьому виплатному періоді недоотримана сума коштів виплачується бюджетним коштом.

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На думку юристки ЮК "RIYAKO&PARTNERS" Наталії Василюк, до розроблення такого проєкту відомство спонукали обмежені можливості державного бюджету в умовах воєнного стану. "Така ініціатива однозначно розвантажить державний бюджет й дасть змогу залучати кошти урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ для фінансування субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива", — зауважила вона Фокусу.

В уряді пропонують переглянути підхід до встановлення соціальної норми твердого палива, розмежувавши її за видами палива — вугілля та дрова

Мінсоцполітики також підготувало зміни до постанови КМУ від 23 квітня 2012 р. № 356 в частині підходу до затвердження соціальної норми твердого палива. Зокрема, пропонується це робити, зважаючи на теплоємність окремо вугілля та деревини.

Калорії замість тонн: як зміняться підходи до нормативів твердого палива

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту постанови, нині мінімальні норми твердого палива становлять:

для надання пільг — 1 тонна твердого палива, яке використовується для обігріву житла;

для надання житлових субсидій — 2 тонни відповідно на домогосподарство на рік.

Для надання пільг і житлових субсидій населенню на придбання твердого палива у 2023 році застосовується граничний показник вартості твердого палива у розмірі 3,48 тис. грн за 1 тонну. Середній розмір виплат на тверде паливо у 2023 році такий:

за надання пільг — 2 317 грн на сім’ю на рік;

за надання субсидій — 4 075 грн на домогосподарство на рік.

Однак тверде паливо на опалення приміщення може бути представлене у вигляді дров та вугілля. "Залежно від теплотворної здатності та від генетичних особливостей деревину та вугілля, призначені для палива, виробництва теплової та електричної енергії, поділяють за групами порід деревини та сортами. Від цього також залежить і ціна на відповідний тип палива. Тепловіддача вугілля приблизно на 2,5–3,5 разів більша, ніж в деревини, а швидкість згоряння дров у 2–4 рази швидша, ніж у вугілля. Отже, мінімальна норма вугілля не є тотожною мінімальній нормі дров, необхідної для опалення приміщення в зимовий період, що наразі не враховано в законодавчо закріпленому соціальному нормативі", — сказано у пояснювальній записці до проєкту постанови.

Тепловіддача дров на 3,5 рази менша, ніж вугілля. Тому для обігріву однакового приміщення потрібно більше дров Фото: Pexels

Тому пропонується переглянути підхід до встановлення соціальної норми твердого палива, розмежувавши його за видами та прирівнявши за спроможністю вироблення тепла, достатнього для встановлення та підтримання відповідного температурного режиму в приміщенні у холодну пору року.

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Зокрема, мінімальні норми забезпечення населення твердим паливом для надання пільг пропонується прирівняти до обсягу твердого палива, яке може виділити 12 064 500 Ккал тепла (яке орієнтовно можна отримати із 6,22 т свіжозрубаної деревини з рівнем вологості 50% або 1,87 т кам’яного вугілля, що представлені на ринку України) на домогосподарство на рік. А мінімальні норми забезпечення населення твердим паливом для надання житлових субсидій – до обсягу твердого палива, яке може виділити 14 367 096 Ккал тепла на домогосподарство на рік (яке орієнтовно можна отримати із 7,41 т свіжозрубаної деревини з рівнем вологості 50% або 2,23 т кам’яного вугілля, що представлені на ринку України). За таким підходом соціальний норматив для обігріву житлового приміщення протягом опалювального сезону для родини з 2-х осіб становитиме:

на надання пільг: на вугілля — 1,87 т, на дрова — 6,22 т;

на надання субсидії: на вугілля — 2,23 т, на дрова — 7,41 т.

Згідно з документом, це відповідає сумарній кількості теплової енергії, необхідної для обігріву житлового приміщення в межах встановлених норм житла протягом 6 місяців опалювального сезону: 12 064 500 Ккал на 52,5 кв метрів та 14 367 096 Ккал на 62,52 кв метрів відповідно. Також автори проєкту ініціюють перегляд граничного ліміту цін на тверде паливо з урахуванням нового підходу.

Автори постанови спочатку розрахували необхідну кількість калорій для опалення житла, а вже потім — необхідну для цього кількість вугілля та дров

Як пропонують змінити ліміти цін на тверде паливо

Згідно з документом, наразі ціновий діапазон по країні на тверде паливо коливається в межах понад 9 тис. грн за 1 тонну вугілля та 1,2–1,8 тис. грн за 1 тонну деревини. Отже, середні показники, які пропонується встановити в 2023 році на рівні середньоринкових, з подальшим переглядом в наступних роках з урахуванням індексу споживчих цін, такі:

9 609 грн — за 1 т вугілля;

1 494 грн — за 1 т деревини.

Жорсткіший контроль та збільшення субсидії: яким буде вплив нововведень

Новий підхід до визначення соцнорми твердого палива дасть змогу більш точно розрахувати потребу у різних видах палива та визначати необхідний розмір субсидій, переконаний кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

На думку експерта з ЖКП Олега Попенка, фактична мета нововведення — підвищити контроль за витратами на компенсацію твердого палива в селах. "Ми ж розуміємо, що, опускаючи цю проблему на міста, зловживання з видачею можуть бути величезні. Наприклад, проконтролювати видачу дров у селах майже неможливо. Й обсяг тих самих дров, який привезуть людям, просто не проконтролювати. Держава, з одного боку, робить вірне рішення, бо жорсткіше підходить до контролю, але з іншого боку — фактично постраждають прості люди, бо чиновники красти менше не будуть", — сказав він Фокусу.

Уряд хоче підвищити ліміти цін, зокрема, на дрова. Тож той, хто обігріває житло дроваги, отримає більшу субсидію

Утім, самі субсидії, за умови ухвалення постанови, мають зрости. "Ціни, взяті в розрахунок, відповідають ринковим. Правда, вугілля, як і дрова, бувають різної якості, мають різну калорійність та різну ціну. Проте норми палива для опалення житла підвищені. Особливо суттєво — для опалення дровами", — зазначив Хмелевський.

Так, якщо раніше субсидія надавалася на 2 тонни твердого палива незалежно від виду, то, згідно з документом, домогосподарствам будуть фінансувати придбання 2,23 т вугілля або 7,41 тонни деревини.

Субсидія надаватиметься на придбання 2,23 т вугілля або 7,41 т дров

"Той, хто опалює дровами, отримає значно більшу субсидію, ніж раніше. Якщо раніше під час розрахунку субсидій гранична вартість твердого палива становила 3486,44 грн за тонну твердого палива незалежно від виду, то зараз гранична ціна на вугілля встановлена на рівні 9609 грн за тонну, а на дрова — 1494 грн за тонну", — додав економіст.

Судова юристка Альона Осколкова звертає увагу на те, що загальний граничний розмір субсидії, яка може бути надана (нині — 6972,88 грн) без урахування норми обов’язкового платежу, який має сплатити родина самостійно та який не має перевищувати 15% її сукупних доходів, зросте. Він становитиме:

21 428,07 грн — у разі придбання вугілля;

11 070,54 грн — у разі придбання деревини.

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"Якщо ж обчислювати за обсягами різновидів палива 50/50, то середнє значення становитиме — 16 233,81 грн", — сказала вона Фокусу і додала: граничні показники вартості твердого палива планують збільшувати у наступних роках із урахуванням індексу споживчих цін на відповідний рік.

Субсидії мають зрости: чи вистачить коштів на реалізацію задуму

Закладена проєктом постанови можливість індексації вартості палива відповідно до зростання споживчих цін та корегування розміру субсидій може не бути реалізована.

"Вартість палива може зростати більш істотно, як порівняти з індексом споживчих цін. Передбачається, що розмір субсидій на придбання твердого палива зросте в 2024 році, як порівняти з 2023 роком, на 2,2 млрд грн. Проте в наступних роках цей показник має скорочуватися — в 2025 році на пів мільярда, а в 2026 році — ще приблизно на стільки ж. Це при тому, що планується, що кількість отримувачів субсидії зросте в 2025 році, як порівняти з 2024 роком, на 42 тис. домогосподарств, а пільговиків — на 25 тис. домогосподарств. А ціни на паливо навряд чи будуть знижуватися", — розмірковує Олександр Хмелевський.

Для реалізації задуму уряду потрібно додатково залучити понад 2 млрд грн у наступному році Фото: УНІАН

Як зазначають автори проєкту постанови, зазначені зміни потребуватимуть збільшення фінансування вже цього року.

"З огляду на те, що станом на 1 жовтня 2023 житлову субсидію на тверде паливо виплачено 207 897 домогосподарствам та пільг — 99 905 родинам, і до кінця року цей показник ще збільшиться, то у разі внесення змін до нормативних актів і закріплення запропонованих переглянутих соціальних норм та граничних цін, додаткова потреба на надання пільг та житлових субсидій на тверде паливо в 2023 році (в бюджеті на 2023 рік закладено 1,8 млрд грн видатків за цим напрямком) становитиме щонайменше 2,22 млрд грн для проведення перерахунку вже виплачених пільг та житлових субсидій", — йдеться в документі.

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Водночас, за прогнозованої кількості у 2024 році отримувачів державної підтримки на тверде паливо на рівні показників 2023 року, заплановані в бюджеті на 2024 рік 2 млрд грн на надання пільг та житлових субсидій на тверде паливо треба буде також збільшити ще щонайменше на 2,02 млрд гривень.

Для перерахунку пільг та житлових субсидій у 2023-му уряд потребує додатково 2,02 млрд грн

Потрібні кошти за потреби залучити вдасться, переконаний експерт з питань фінансів Ярослав Жаліло. "Якщо потрібно знайти додаткові гроші, то їх знайдуть, — каже він Фокусу. — Бо це ключові речі. По-перше, це соціальна підтримка, стабільність. А по-друге, це гроші, які забезпечують адекватну сплату за спожиті послуги".

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Жаліло також зазначив, що в умовах уже схваленого бюджету-2024 Мінсоцполітики планує отримати необхідні для підвищення субсидій додаткові суми від зовнішніх джерел, тобто, йдеться про кошти фінансової допомоги від ЄС та США.