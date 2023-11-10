Чи буде дефолт: у ЄС підрахують реальний дефіцит бюджету України на 2024 рік, — ЗМІ

Україна буде отримувати фінансову допомогу у вигляді грантів та позик, пояснив європейський чиновник. Крім ЄС, їй мають допомогти інші партнери, щоб покрити дефіцит держбюджету у 2024 році.

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Європейські експерти оцінять ситуацію у сфері економіки України, зокрема, визначать можливий дефіцит державного бюджету. Висновки експертів використають під час ухвалення рішення про макрофінансову допомогу на наступних чотири роки. Про заходи ЄС для підтримки України ідеться на порталі "Радіо Свобода".

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Інформація щодо планів ЄС ґрунтується на поясненнях анонімного європейського чиновника, вказано у статті ЗМІ. Експерти мають визначити розмір дефіциту бюджету України. Потім прийматимуть рішення, скільки саме потрібно коштів, щоб Україна протрималась і не мала дефолту.

На порталі наводять орієнтовні розрахунки, які показують співвідношення запланованого дефіциту бюджету та коштів, які можуть надійти в Україну ззовні.

Українські чиновники у 2024 році очікують дефіцит у розмірі 40 млрд дол. (або близько 37 млрд євро). З них 73% — тобто 29 млрд дол. (близько 26,7 млрд євро) — мають покрити партнери.

При цьому ЄС планує виділити Україні 50 млрд євро на 4 роки, тобто по 12,5 млрд на рік протягом 2024-2027 рр. Гроші надаватимуться у вигляді "грантів та позик".

12,5 млрд євро — утричі менша сума, ніж потрібна для повного покриття дефіциту у 2024 році. Водночас у 2023 році Євросоюз влив в українську економіку ще більшу суму — 18 млрд євро.

"Ми вважаємо, що те, що ми зараз плануємо – 50 млрд євро на 4 роки — буде достатнім, щоб утримати їх на плаву", — пояснив європеєць.

Співрозмовник ЗМІ вказав, що гроші для покриття дефіциту Україна буде отримувати не лише від ЄС — ці потреби закриватиму інші партнери. Крім того, Євросоюз планує не допустити дефолту: "Для нас очевидно – ми не можемо допустити суверенного дефолту України", — ідеться у заяві анонімного посадовця.

Допомога Україні — деталі

Зазначимо, на сьогодні у ЄС не прийняли рішення щодо виділення Україні 50 млрд євро. Рішення блокує Угорщина, нагадуючи при цьому, що Євросоюз має спершу виплатити цій країні кошти, які були затримані через "проблеми з демократією".

Водночас європейці запевнили, що готують альтернативний план — "план Б" — на випадок, якщо Угорщина все ж не підтримає рішення щодо виділення коштів Україні.

Між тим народні депутати України затвердили проєкт Держбюджету на 2024 рік. У документі вказано, що планують надходження у розмірі 1,768 трлн грн і видатки у розмірі 3,35 трлн грн. Максимум видатків піде на оборону — про це заявила голова комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Нагадуємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Обран заявив, що не буде підтримувати кроки України на шляху вступу до ЄС. Після цього міністри закордонних справ Євросоюзу планують заслухати головного угорського дипломата, щоб ще раз почути обґрунтування цієї позиції.