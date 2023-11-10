"Чітка позиція": Орбан виступив проти початку переговорів про вступ України до ЄС

За словами угорського прем'єр-міністра, Брюссель "має борг перед Угорщиною" і питання про можливе розширення Євросоюзу не може бути предметом комерційної угоди.

Related video

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із заявою про те, що Європейський Союз не повинен починати переговори про членство з Україною. Про це повідомляє видання Reuters.

За словами Орбана, це "чітка позиція" Угорщини з цього питання.

"Переговори про членство не повинні починатися, це чітка позиція Угорщини", — сказав Орбан.

Разом із цим він зазначив, що Брюссель "має борг перед Угорщиною".

"Я хотів би дуже ясно дати зрозуміти, що відмова Угорщини від початку переговорів з Україною про членство в ЄС не є предметом комерційної угоди... Це не може бути пов'язано з питанням про кошти, які Угорщина має право отримати", — сказав він.

У середині грудня лідери країн Європейського союзу мають ухвалити рішення щодо рекомендації Комісії про запрошення Києва розпочати переговори про членство, за умови виконання остаточних вимог.

Будь-яке таке рішення вимагає одностайності 27 членів блоку, при цьому Угорщину розглядають як головну потенційну перешкоду.

Нагадаємо, у внутрішньому документі Єврокомісії заявили, що Україна виконала чотири із семи критеріїв, які супроводжували надання статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Однак комісія надала і рекомендації щодо подальшого виконання трьох інших критеріїв.

Наприклад, у рамках посилення боротьби з корупцією в Україні, Єврокомісія очікує призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та директора Національного антикорупційного бюро.

Нагадаємо, раніше редактор "Радіо Свободи" Рікард Джозвяк у соціальній мережі X повідомив, що Європейська комісія, імовірно, готова підтримати рішення про початок переговорів щодо вступу України до Європейського союзу.