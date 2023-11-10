Будет ли дефолт: в ЕС подсчитают реальный дефицит бюджета Украины на 2024 год, — СМИ

Украина будет получать финансовую помощь в виде грантов и займов, пояснил европейский чиновник. Кроме ЕС, ей должны помочь другие партнеры, чтобы покрыть дефицит госбюджета в 2024 году.

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Европейские эксперты оценят ситуацию в сфере экономики Украины, в частности, определят возможный дефицит государственного бюджета. Выводы экспертов используют при принятии решения о макрофинансовой помощи на следующие четыре года. О действиях ЕС для поддержки Украины говорится на портале "Радио Свобода".

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Информация о планах ЕС основывается на объяснениях анонимного европейского чиновника, указано в статье СМИ. Эксперты должны определить размер дефицита бюджета Украины. Затем будут принимать решение, сколько именно нужно средств, чтобы Украина продержалась и не имела дефолта.

На портале приводят ориентировочные расчеты, показывающие соотношение запланированного дефицита бюджета и средств, которые могут поступить в Украину извне.

Украинские чиновники в 2024 году ожидают дефицит в размере 40 млрд долл. (или около 37 млрд евро). Из них 73% — то есть 29 млрд долл. (около 26,7 млрд евро) — должны покрыть партнеры.

При этом ЕС планирует выделить Украине 50 млрд евро на 4 года, то есть по 12,5 млрд в год в течение 2024-2027 гг. Деньги будут предоставляться в виде "грантов и займов".

12,5 млрд евро — втрое меньшая сумма, чем нужна для полного покрытия дефицита в 2024 году. В то же время в 2023 году Евросоюз влил в украинскую экономику еще большую сумму — 18 млрд евро.

"Мы считаем, что то, что мы сейчас планируем — 50 млрд евро на 4 года — будет достаточным, чтобы удержать их на плаву", — пояснил европеец.

Собеседник СМИ указал, что деньги для покрытия дефицита Украина будет получать не только от ЕС — эти потребности будут закрывать другие партнеры. Кроме того, Евросоюз планирует не допустить дефолта: "Для нас очевидно — мы не можем допустить суверенного дефолта Украины", — говорится в заявлении анонимного чиновника.

Помощь Украине — детали

Отметим, на сегодня в ЕС не приняли решение о выделении Украине 50 млрд евро. Решение блокирует Венгрия, напоминая при этом, что Евросоюз должен сначала выплатить этой стране средства, которые были задержаны из-за "проблем с демократией".

В то же время европейцы заверили, что готовят альтернативный план — "план Б" — на случай, если Венгрия все же не поддержит решение о выделении средств Украине.

Между тем народные депутаты Украины утвердили проект Госбюджета на 2024 год. В документе указано, что планируют поступления в размере 1,768 трлн грн, и расходы в размере 3,35 трлн грн. Максимум расходов пойдет на оборону — об этом заявила председатель комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

Напоминаем, премьер-министр Венгрии Виктор Обран заявил, что не будет поддерживать шаги Украины на пути вступления в ЕС. После этого министры иностранных дел Евросоюза планируют заслушать главного венгерского дипломата, чтобы еще раз услышать обоснование этой позиции.