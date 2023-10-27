Как доходы супругов влияют на назначение субсидии: в ПФУ разъяснили нюансы

В ПФУ напомнили, что жилищная субсидия рассчитывается на всех членов домохозяйства. Но есть исключения, когда доходы супругов не учитываются.

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В Украине при назначении субсидии доходы супругов играют важную роль. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) дал разъяснения относительно некоторых нюансов назначения субсидий. Об этом 27 октября сообщил Правительственный портал.

В ПФУ объяснили, что жилищная субсидия назначается исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении лиц и рассчитывается на всех членов домохозяйства. Такие нормы изложены в пункте 24 "Положения о порядке назначения жилищных субсидий", утвержденного постановлением Кабмина от 21.10.1995 № 848.

В Фонде отметили, что доходы супругов учитываются при назначении жилищной субсидии и в том случае, когда их зарегистрированное (фактическое) место жительства отличается от адреса домохозяйства. Согласно статье 3 Семейного кодекса Украины супруги считаются семьей и в тех случаях, когда жена и муж по уважительным причинам не проживают совместно.

В каких случаях доходы супругов не учитываются

Но, как отметили в ПФУ, есть исключения, когда доходы супругов не учитываются. Так, если обоим из супругов более 60 лет и они проживают в сельской местности или поселках городского типа, — их доходы могут не учитываться при назначении субсидии, если зарегистрированное/задекларированное или фактическое место жительства супругов отличается от адреса домохозяйства.

Субсидии в Украине

Согласно решению правительства, субсидия назначается, если расходы на коммуналку превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение 1 месяца после его отмены.

Напомним, 25 октября сообщалось, что пересмотр субсидий на жилье для нового отопительного периода должен был проводиться в октябре.