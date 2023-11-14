Співфінансування субсидій: що стоїть за новою ініціативою Кабміну

В уряді підготували проєкт постави, який запроваджує співфінансування пільг і житлових субсидій не тільки за бюджетні кошти, а й за донорські. Фокус дізнався, яка мета нововведення.

Related video

У представленому на сайті Федерації профспілок проєкті урядової постанови запропоновано запровадити спільне фінансування надання населенню пільг та субсидій для відшкодування витрат на оплату ЖКП, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива — як за рахунок коштів державного бюджету, так і коштів інших не заборонених законодавством джерел. Про це пише Фокус у новій статті "Субсидії по-новому: як в уряді планують змінити нормативи та формат фінансування виплат".

Під "коштами інших не заборонених законодавством джерел" у проєкті постанови КМУ "Деякі питання надання населенню пільг і житлових субсидій на придбання твердого палива" мається на увазі зокрема кошти, які використовуються за згодою урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.

Якщо виплата житлових субсидій була здійснена коштом урядів іноземних держав, то за бюджетний кошт у цьому періоді не проводитиметься Фото: pexels.com

Згідно з документом, якщо виплата у відповідному періоді була здійснена отримувачам пільг та житлових субсидій за рахунок коштів урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, то у цьому періоді така виплата за рахунок бюджетних коштів цим отримувачам не проводиться. Разом з тим, якщо виплата була здійснена за рахунок коштів урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ у розмірі, меншому за встановлений, то у цьому виплатному періоді недоотримана сума коштів виплачується за рахунок бюджетних коштів.

Важливо

Виплати, субсидії, пенсії: чи вистачить у бюджеті коштів на соціальний захист населення

При цьому вказані виплати не підлягатимуть оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та військовим збором, наголосила судова юристка Альона Осколкова. За задумом уряду, умови реалізації спільного фінансування, категорії отримувачів пільг та житлових субсидій та питання обміну інформацією для виплати, які здійснюються за рахунок коштів урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, визначатимуться Меморандумом про взаєморозуміння між стороною, що фінансує, та Міністерством соціальної політики або Пенсійним фондом України.

Розвантажити бюджет: для чого уряд запроваджує співфінансування субсидій

"На сьогодні пільги й субсидії оплачуються за рахунок державного бюджету, — пояснює Фокусу експерт з питань фінансів Ярослав Жаліло. — Тобто перебувають у видатковій частині державного бюджету. Те, що потім це йде на дефіцит, а дефіцит фінансується і за рахунок міжнародної допомоги, і запозичень – це інша історія. Можливо, в уряді хочуть вивести ці пільги із видатків державного бюджету, принаймні частково, і ввести пряме фінансування за рахунок міжнародної допомоги. Це може бути або виведення їх у спецфонд, або безпосередньо на відповідні рахунки".

Якщо зовнішні джерела покриють не всю суму виплат, решту компенсує бюджет

Основна мета нововведення — зменшити навантаження на державний бюджет, кажуть опитані Фокусом фахівці.

"Зрозуміло, що значна частина державного бюджету "працює" зараз на фронт, — коментує Фокусу Наталія Василюк, юристка ЮК "RIYAKO&PARTNERS". — Тобто в основному підтримується і розвивається саме промислово-оборонний комплекс. Також значного фінансування потребують державні програми щодо підтримки осіб, які постраждали внаслідок військової агресії РФ. Найперше — це виплати внутрішньо переміщеним особам, членам сімей загиблих військовослужбовців, компенсації за зруйноване житло. Нікуди не зникли зобов’язання держави щодо виплати пенсій, а також різного роду соціальних допомог".

Співфінансування субсидій — як за бюджетні кошти, так і за кошти урядів іноземних держав, міжнародних організацій допоможе розвантажити бюджет України

За словами Василюк, така ініціатива допоможе розвантажити державний бюджет, адже дозволить для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива — залучати кошти ззовні.

Важливо

Як доходи подружжя впливають на призначення субсидії: у ПФУ роз'яснили нюанси

Нагадаємо, на другому місці за обсягами видатків з бюджету-2024 — сфера соціального захисту. На ці потреби у проголосованому депутатами кошторисі на наступний рік закладено майже 469 млрд грн.

Також Фокус писав, що під час засідання уряду очільник Кабміну Денис Шмигаль заявив про наміри підвищити субсидії для тих українців, які не можуть опалювати будинки газом. Так, максимальну субсидію на придбання дров і вугілля мають підвищити до з 7 тисяч до 16,2 тисяч гривень.