Получить субсидию в "Дія" стало еще проще: как воспользоваться новой онлайн-услугой

После обновления подача онлайн-заявки на субсидию займет около 10 минут, Минцифры уже проводит тестирование.

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Получить субсидию в приложении административных услуг "Дія" станет проще благодаря новой услуге, которую уже тестируют в Украине. Об этом сообщил министр цифровой трансформация Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале в четверг, 9 ноября.

По его словам, процесс получения жилищной субсидии значительно упростят для украинцев, ведь подача заявления станет втрое быстрее и займет всего 10 минут. Сейчас, чтобы получить от государства финансовую помощь для оплаты коммунальных услуг через "Дію", пользователям нужно заполнить большую форму на 21 пункт, однако Минцифры решило сократить ее до 7 главных пунктов.

Сейчас проходит бета-тестирование новой услуги, для того чтобы принять участие, нужно подать заявку в специальный чат-бот в Telegram. Правда, на момент написания новости система уже зарегистрировала максимальное количество участников.

Чтобы воспользоваться услугой, украинцам понадобится карточка налогоплательщика в приложении "Дія". Также человек, оформляющий услугу, должен иметь основания для получения субсидии и не получать этот вид денежной помощи ранее.

Важно

Субсидии на коммуналку: что изменится для украинцев с 1 ноября

Отметим, что субсидию назначают людям, доход которых не позволяет самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги. Согласно действующему законодательству, этот вид помощи от государства могут получить:

человек, который зарегистрирован в жилом помещении;

человек, который не зарегистрирован, но фактически проживает в помещении на основании договора аренды;

внутренние переселенцы, которые фактически проживают в доме или квартире, но без арендного договора;

несовершеннолетний ребенок, который остался без родительского попечения и имеет официального представителя или опекуна;

недееспособный человек работоспособного возраста, у которого есть опекун;

индивидуальный застройщик, дом которого не принят в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги тем не менее насчитывается.

Процедуру оформления субсидий в онлайн-режиме Минцифры усовершенствовало совместно с Программой развития ООН в Украине (UNDP) в рамках "Проекта поддержки Дія" при финансировании Правительства Японии, а также Министерством социальной политики и Пенсионным фондом Украины.

Напомним, днем ранее мы писали о том, что украинцы смогут получить по 16 тысяч гривен на отопление. Руководитель правительства высказался и по запуску экспериментального проекта по дополнительному обеспечению бытовым печным топливом населения. По его словам, украинские семьи сейчас получают субсидии на твердое топливо при необходимости. Предельный размер таких выплат составляет 7 тысяч грн на домохозяйство в год.

Также стало известно, реально ли получить льготы с долгами за коммуналку. Если у человека есть долги за коммунальные услуги, то его лишают возможности пользоваться субсидией. Однако так происходит не всегда, поскольку льготу можно получить, если выполнить некоторые условия.