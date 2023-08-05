В Україні відремонтували 1,6% від пошкодженої обстрілами енергосистеми, — НКРЕП (відео)

За словами глави НКРЕКП Костянтина Ущаповсого, внаслідок російських атак мережам "Укренерго" завдано збитків на 9,6 мільярда гривень, а об'єктам теплової генерації — на 29,9 мільярда гривень.

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Аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах енергетичної інфраструктури виконано лише на 1,6% від загального обсягу пошкоджень. Про це сказав голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський 4 серпня.

У рамках засідання Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Костянтин Ущаповський оцінив рівень підготовки української енергосистеми до осінньо-зимового періоду.

"На жаль, цифри, які ми сьогодні маємо у своєму розпорядженні щодо виконання аварійно-відновлювальних робіт, а це звітність на 1 липня цього року, не дають нам позитивної думки щодо успішного проходження ОЗП", — констатував голова НКРЕКП.

За словами Костянтина Ущаповського, обстріли російських окупантів завдали мережам оператора системи передачі НЕК "Укренерго" збитків на суму 9,6 мільярда гривень. При цьому ремонтні роботи наразі реалізовано лише на 681 мільйон гривень.

Щодо пошкоджень, завданих об'єктам теплової генерації, за даними НКРЕКП, сума збитків обладнанню за період повномасштабної війни склала 29,9 мільярда гривень. На сьогодні енергокомпанії використали на здійснення аварійно-відновлювальних робіт 482 мільйони гривень.

Костянтин Ущаповський про відновлення енергосистеми (01:03)

Нагадаємо, 3 серпня голова управління "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що українську критичну інфраструктуру неможливо повністю забезпечити генераторами. За його словами, магістральна мережа "Укренерго" має приблизно 70-80% пропускної спроможності від того, що було минулого року.

Раніше, 25 липня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що національна компанія "Укренерго" виконала близько 60% запланованих робіт із відновлення пошкоджених енергомереж. За словами глави уряду, в Україні вже відремонтовано 14,5 тисячі кілометрів повітряних ліній, низку підстанцій та електрообладнання, а також посилено захист енергетичних об'єктів.