Забезпечити генераторами всю критичну інфраструктуру неможливо, — "Укренерго" (відео)

За словами глави "Укренерго" Володимира Кудрицького, зараз магістральна мережа "Укренерго" має приблизно 70-80% пропускної спроможності в порівнянні з торішніми показниками.

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Українську критичну інфраструктуру неможливо повністю забезпечити генераторами. Про це сказав глава управління "Укренерго" Володимир Кудрицький на брифінгу в Одесі 3 серпня.

"Є такі об'єкти, яким потрібно 10-15-20 МВт потужності, і знайти такий генератор не можна", — констатував Кудрицький.

Глава "Укренерго" зазначив, що істотна частина критичної інфраструктури в Одеській та інших областях країни вже забезпечена резервними джерелами енергії.

Кудрицький також повідомив, що наразі магістральна мережа "Укренерго" має приблизно 70-80% пропускної спроможності від того, що було минулого року, і цей показник продовжує зростати.

За його словами, відновити на 100% обсяг руйнувань, заподіяних українській енергосистемі, фізично неможливо, оскільки від третини до половини енергетичних об'єктів було пошкоджено під час масованих обстрілів.

"Тому ми маємо мудро розподілити ресурс, зокрема фінансовий, щоб полагодити максимум із можливого", — підсумував Володимир Кудрицький.

Пресконференція Володимира Кудрицького в Одесі

Нагадаємо, що 31 липня в "Укренерго" попросили українців заощаджувати електроенергію з 16 до 23 найближчі тиждень або два, оскільки до опалювального сезону залишилося всього 10 тижнів. За цей час необхідно підготувати енергосистему до зими настільки, наскільки це можливо.

Раніше, 25 липня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що національна компанія "Укренерго" виконала приблизно 60% запланованих робіт із відновлення пошкоджених енергомереж.