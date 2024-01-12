Зі світлом під час блекаутів: кому в Україні не відключатимуть електроенергію

У Міністерстві економіки розповіли, як Словаччина, Угорщина, Румунія та Польща допоможуть українській енергосистемі в разі відключень світла.

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Бізнес, який імпортує електроенергію з-за кордону, в разі виникнення дефіциту в енергосистемі матиме змогу продовжувати свою роботу безперебійно завдяки імпорту електроенергії з-за кордону. Про це сказала міністерка економіки Юлія Свириденко.

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За її словами, отримувати електроенергію від європейських країн можуть промислові споживачі. Тож якщо в Україні запровадять відключення світла, то обмеження не стосуватимуться цих представників бізнесу.

"На сьогодні це не просто інструмент, яким бізнес може скористатися, це нагальна потреба. Адже наші енергопідприємства зазнали потужного удару з боку Росії, майже 50% генерувальних потужностей було втрачено через окупацію та руйнування під час обстрілів в жовтні 2022 — березні 2023 років. І ми ще не змогли відновити їх повністю. Є ризик, що цієї зими ворог продовжить цілеспрямовано знищувати нашу енергетичну інфраструктуру. Тому ймовірність виникнення дефіциту струму є високою, і єдина можливість збалансувати систему, не обмежуючи споживачів, — збільшити імпорт електроенергії", — сказала вона.

Юлія Свириденко зазначила, що Україна наразі має можливість імпортувати електроенергію з чотирьох країні:

зі Словаччини;

з Угорщини;

з Румунії;

з Польщі.

Обсяг дозволеного імпорту струму з Європи для нашої країни становить 1700 МВт.

Як зазначають у пресслужбі відомства, до підприємств, які імпортуватимуть електроенергію, не застосовуватимуться обмеження енергопостачання. Підприємства можуть залишитися без світла тільки в разі впровадження спеціальних графіків аварійних відключень, які можуть бути введені для запобігання системній аварії в об’єднаній енергетичній системі.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив постанову, повернув нарахування пені та відновив стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги. Також підприємства відтепер можуть не обслуговувати клієнтів, які частково або повністю не платять за спожиті послуги.

11 січня генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що відключення світла через борги стартують із 29 числа. За його словами, компанія може відключити електроенергію:

клієнтам із найбільшою сумою боргу;

клієнтам "із глибиною боргу" — тим, які тривалий час не сплачують рахунки.

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12 січня Сергій Коваленко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook уточнив, що Yasno відключатиме світло споживачам у Києві та Дніпропетровській області. За його словами, наразі кандидатів на відключення понад 70 тисяч.