Блекаут ні до чого: чому українцям почнуть відключати світло

Кабмін скасував мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг. Тепер боржникам можуть відключати електроенергію.

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Кабінет міністрів дозволив вимикати електроенергію населенню. Йдеться про побутових споживачів, які часто не платять за світло і накопичують борги. Про це повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook компанія АТ "Вінницяобленерго".

Як зазначають у компанії, уряд скасував мораторій, згідно з яким комунальні підприємства не могли не надавати послуги населенню. Тепер світло за несплату можуть відключати споживачам, які проживають на підконтрольних Україні територіях або територіях, де не ведуться бойові дії.

"У разі несплати або сплати електроенергії в неповному обсязі населенням, яке проживає на неокупованих територіях і територіях, на яких не ведуться активні бойові дії, можливе здійснення відключення електропостачання", — йдеться в повідомленні.

Споживачів закликали в найкоротші терміни проаналізувати свої платежі з електроенергії та сплатити борги.

Якими будуть тарифи на світло у 2024 році

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, тариф на світло в Україні не змінюватиметься до кінця опалювального сезону. Тобто споживачі щонайменше до квітня платитимуть за світло 2,64 гривні за кіловат-годину.

"До кінця опалювального сезону 2023/24 підвищення тарифів для населення не планується", — зазначив він.

Водночас Галущенко зазначив, що підвищення тарифу, яке відбулося, вже принесло позитивні результати. Зокрема, дало змогу акумулювати близько 16-18 мільярдів гривень, які були спрямовані, зокрема, на проведення ремонтної кампанії на об'єктах державних "Укргідроенерго" та "Енергоатому".

Зазначимо, що тариф у 2,64 грн за кіловат-годину діє в Україні з літа 2023 року. До цього вартість світла для населення була нижчою і залежала від обсягів споживання.

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