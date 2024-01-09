Будут ли отключать свет зимой: украинцам рассказали, когда вернутся плановые ограничения

В Верховной Раде призвали украинцев быть готовыми к возможным отключениям света и объяснили, когда и почему могут возникнуть перебои с электричеством.

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Несмотря на прогнозы многих экспертов о том, что украинцев ждут перебои со светом в осенне-зимний период 2023/2024, плановых отключений света в Украине этой зимой пока не было. Но их могут ввести, если россияне устроят массированные ракетные обстрелы и серьезно повредят энергоинфраструктуру нашего государства. Об этом сказал в эфире телемарафона глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

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"Все зависит от того, какими будут ракетные атаки по украинской энергосистеме. Поэтому полностью исключать такое, пожалуй, невозможно. Потому что если будет массирована атака, когда будут десятки и десятки ракет разного типа" и дронов лететь по нашим энергообъектам, так какая-то вероятность этого существует", — сказал он.

Глаава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг отметил, что сейчас вся работа энергетиков направлена на то, чтобы зима прошла без отключений света.

"Ну и сейчас так просто поразить наши энергообъекты не удастся. У нас есть определенный запас прочности, У нас есть определенный запас энергооборудования. Поэтому вероятность таких отключений есть, но достаточно низкая", — сообщил Герус.

Как ситуация в энергосистеме сейчас

По состоянию на 9 января, как сообщили в НЕК "Укрэнерго", зафиксировали рекордный уровень потребления электроэнергии в этом отопительном сезоне.

"Энергетики делают все возможное, чтобы избежать появления у энергосистем дефицита электроэнергии без применения аварийной помощи от энергосистем других стран", — сказано в сообщении.

В компании призвали население особенно сейчас бережно потреблять электроэнергию.

"Например, магазинам и торговым центрам достаточно с 9:00 до 19:00 выключать вывески и уменьшать яркость освещения витрин. А бытовые потребители могут перенести домашние упражнения с утюгом, электроплитой и пылесосом на вечерние часы после 19:00 и, по возможности, на выходные", — подчеркнули энергетики.

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Напомним, во время масштабной ракетной атаки Украины 2 января российские войска нанесли ракетный удар по Украине, в том числе и по Киеву. После российской атаки в пяти районах Киева пропал свет у более 250 тысяч потребителей.