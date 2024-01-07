Блэкауты из-за погоды: в Украине могут отключать свет во время морозов
Массированные ракетные удары ВС РФ повредили значительную часть энергоблоков. Импорт электроэнергии из других стран не поможет, эксперты предупреждают об избирательных отключениях электричества.
Морозная погода влияет на энергосистему в Украине, в ближайшее время энергетики могут ввести плановые отключения. Об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире единого телемарафона.
По оценкам эксперта, после масштабных ракетных ударов ВС РФ в 2023 году некоторые энергетические блоки пребывают в аварийном состоянии. Отключения электричества могут применять избирательно в пиковые часы нагрузки на энергосистему.
Во время похолоданий дефицит мощностей в энергосистеме может достигать более 2 гигаватт. Такой дефицит можно покрыть благодаря импорту электроэнергии из других стран и Украина в состоянии это сделать, указал он.
В некоторые пиковые часы в Украине будет дефицит, несмотря на импорт, но это не значит, что отключения света будут тотальными.
"Это будут выборочные плановые отключения в отдельные часы пиковой нагрузки", — резюмировал Омельченко.
Напомним, в Украине хотят запретить отключать электроэнергию уязвимым категориям граждан. Инициатива не коснется аварийных перерывов и графиков отключений.
Фокус ранее писал, что во время ухудшений погодных условий в Киевской и Одесской областях энергетики перейдут к работе в усиленном режиме.