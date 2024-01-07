Блекаути через погоду: в Україні можуть відключати світло під час морозів

Масовані ракетні удари ЗС РФ пошкодили значну частину енергоблоків. Імпорт електроенергії з інших країн не допоможе, експерти попереджають про вибіркові відключення електрики.

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Морозна погода впливає на енергосистему в Україні, найближчим часом енергетики можуть ввести планові відключення. Про це розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі єдиного телемарафону.

За оцінками експерта, після масштабних ракетних ударів ЗС РФ у 2023 році деякі енергетичні блоки перебувають в аварійному стані. Відключення електрики можуть застосовувати вибірково в пікові години навантаження на енергосистему.

Під час похолодань дефіцит потужностей в енергосистемі може сягати понад 2 гігаватів. Такий дефіцит можна покрити завдяки імпорту електроенергії з інших країн, і Україна в змозі це зробити, зазначив він.

У деякі пікові години в Україні буде дефіцит, незважаючи на імпорт, але це не означає, що відключення світла будуть тотальними.

"Це будуть вибіркові планові відключення в окремі години пікового навантаження", — резюмував Омельченко.

Нагадаємо, в Україні хочуть заборонити відключати електроенергію вразливим категоріям громадян. Ініціатива не торкнеться аварійних перерв і графіків відключень.

Фокус раніше писав, що під час погіршення погодних умов у Київській та Одеській областях енергетики перейдуть до роботи в посиленому режимі.