У двох областях енергетики перейшли на посилений режим роботи: деталі

Енергетики попереджають про погіршення погодних умов протягом 7-9 січня та імовірні ускладнення у роботі енергетичних підприємств. Також українців просять зменшити споживання електроенергії у пікові години.

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Через погіршення погодних умов у Київській та Одеській областях енергетики працюватимуть у посиленому режиму. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що несприятливі погодні умови очікується протягом 7-9 січня. Відтак таке рішення було прийняте, аби у максимально короткі терміни ліквідовувати наслідки можливих аварій.

Також про погіршення погодних умов попереджають у Київській міській військовій адміністрації.

Фото: Скриншот

Очікується, що температура повітря впаде вночі до 13 – 18 градусів морозу, а вночі – до 8-13 градусів морозу. Відтак українців попереджають про імовірні ускладнення у роботі енергетичних підприємств.

Ситуація в енергосистемі 6 січня

За інформацією Міністерства енергетики, в енергосистемі не фіксують дефіциту електроенергії. Попри це, мешканців просять споживати менше електроенергії у пікові години, а саме:

з 10:00 до 12:00;

з 18:00 до 20:00.

Наразі ситуація є контрольована та в Україні не планується застосовувати графіки відключень електроенергії.

Повідомляється, що на Донеччині вивели на поверхню 17 людей, які 16 годин пробули під землею через знеструмлення. Наразі підприємство підключене до електроенергії.

Важливо

У Центрі досліджень енергетики розповіли, коли можливі відключення світла

Також через ворожі обстріли у Харківській області відключилась лінія електропередач. Внаслідок цього було знеструмлено побутові споживачі та об’єкти "Укрзалізниці". Енергетики кажуть, що подачу електроенергії відновили до всіх споживачів.

Серед іншого, у Київській області через падіння дерева була відключення високовольтна лінія та через несправність обладнання було вимкнено підстанцію на Дніпропетровщині.

Негода в Україні: на деяких трасах обмежать рух

Також через погіршення погодних умов в Україні може бути обмежено рух на 8 трасах, а саме:

М-05 Київ-Одеса;

М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине;

М-13 Кропивницький-Платонове;

М-22 Полтава-Олександрія;

Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь;

Н-11 Дніпро-Миколаїв;

Н-24 Благовіщенське-Миколаїв;

Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка.

На цих дорогах можуть ввести такі заходи для того, аби розчистити сніг. Українцям рекомендують у разі негоди не виїжджати нікуди на власному транспорті без критичної потреби. Також водіям рекомендують мати додаткове пальне та ланцюги протиковзання.

Нагадаємо, внаслідок погіршення погодних умов та снігопадів у липні минулого року загинули 10 людей, а постраждали – 23 людини. Тоді знеструмленими залишилися щонайменше 400 населених пунктів у 10 областях.

Нагадаємо, у листопаді минулого року у Центрі дослідження енергетики розповіли, коли українцям очікувати відключення світла. Зазначалося, що відключення світла можливе у разі виникнення великого дефіциту електроенергії. Такий дефіцит може виникнути вже за температури повітря нижче 8 градусів морозу.