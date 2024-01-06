В двух областях энергетики перешли на усиленный режим работы: детали

Энергетики предупреждают об ухудшении погодных условий в течение 7-9 января и вероятные осложнения в работе энергетических предприятий. Также украинцев просят уменьшить потребление электроэнергии в пиковые часы.

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Из-за ухудшения погодных условий в Киевской и Одесской областях энергетики будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что неблагоприятные погодные условия ожидается в течение 7-9 января. Поэтому такое решение было принято, чтобы в максимально короткие сроки ликвидировать последствия возможных аварий.

Также об ухудшении погодных условий предупреждают в Киевской городской военной администрации.

Фото: Скріншот

Ожидается, что температура воздуха упадет ночью до 13 — 18 градусов мороза, а ночью — до 8-13 градусов мороза. Поэтому украинцев предупреждают о возможных осложнениях в работе энергетических предприятий.

Ситуация в энергосистеме 6 января

По информации Министерства энергетики, в энергосистеме не фиксируют дефицита электроэнергии. Несмотря на это, жителей просят потреблять меньше электроэнергии в пиковые часы, а именно:

с 10:00 до 12:00;

с 18:00 до 20:00.

Сейчас ситуация является контролируемой и в Украине не планируется применять графики отключений электроэнергии.

Сообщается, что в Донецкой области вывели на поверхность 17 человек, которые 16 часов пробыли под землей из-за обесточивания. Сейчас предприятие подключено к электроэнергии.

Важно

В Центре исследований энергетики рассказали, когда возможны отключения света

Также из-за вражеских обстрелов в Харьковской области отключилась линия электропередач. Вследствие этого были обесточены бытовые потребители и объекты "Укрзализниці". Энергетики говорят, что подачу электроэнергии восстановили ко всем потребителям.

Среди прочего, в Киевской области из-за падения дерева была отключена высоковольтная линия и из-за неисправности оборудования была отключена подстанция в Днепропетровской области.

Непогода в Украине: на некоторых трассах ограничат движение

Также из-за ухудшения погодных условий в Украине может быть ограничено движение на 8 трассах, а именно:

М-05 Киев-Одесса;

М-30 Стрый-Умань-Днепр-Изварино;

М-13 Кропивницкий-Платоново;

М-22 Полтава-Александрия;

Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь;

Н-11 Днепр-Николаев;

Н-24 Благовещенское-Николаев;

Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка.

На этих дорогах могут ввести такие меры для того, чтобы расчистить снег. Украинцам рекомендуют в случае непогоды не выезжать никуда на собственном транспорте без критической необходимости. Также водителям рекомендуют иметь дополнительное топливо и цепи противоскольжения.

Напомним, в результате ухудшения погодных условий и снегопадов в июле прошлого года погибли 10 человек, а пострадали — 23 человека. Тогда обесточенными остались по меньшей мере 400 населенных пунктов в 10 областях.

Напомним, в ноябре прошлого года в Центре исследования энергетики рассказали, когда украинцам ожидать отключения света. Отмечалось, что отключение света возможно в случае возникновения большого дефицита электроэнергии. Такой дефицит может возникнуть уже при температуре воздуха ниже 8 градусов мороза.