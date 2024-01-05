Из-за непогоды в Украине ограничат движение на основных дорогах: перечень трасс (карта)

В Агентстве напомнили: 7-9 января в стране будут сложные погодные условия. Причина — арктический воздух с севера Европы и образование активного циклона на юге. Поэтому следует ожидать ограничения движения на 8 основных трассах.

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На Украину надвигается непогода, поэтому на основных дорогах страны возможны ограничения движения. Об этом сообщил в Facebook глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

Ограничение движения введут, чтобы расчистить снег. А водителям советуют не выезжать на собственном транспорте, если нет критической необходимости.

По словам Найема, с воскресенья в Украине ожидаются большие осадки, резкое снижение температуры и осложнения движения на автомобильных дорогах. Если в конце прошлого года это касалось лишь нескольких областей, на этот раз службы по всей стране находятся в ожидании непогоды в течение почти месяца.

С 7 января в Агентстве восстановления будет работать круглосуточный штаб по ликвидации последствий непогоды.

Там уже призвали не выезжать на собственном транспорте, если нет критической необходимости.

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"В случае, если вы все же выезжаете на дороги, берите с собой цепи противоскольжения на колеса и дополнительное топливо. Желательно также иметь термос с горячим чаем или кофе", — сказал Найем.

Также он добавил, что бизнесу стоит внимательно планировать логистику. Водителям крупногабаритного транспорта желательно пользоваться площадками для отстоя, которые есть вдоль государственных дорог.

Автодороги Украины М-05, М-30, М-13, М-22 Фото: Вікіпедія

Где ограничат движение из-за непогоды: список дорог

По словам Найема, ограничения движения могут ввести на следующих основных дорогах Украины:

М-05 Киев-Одесса

М-30 Стрый-Умань-Днепр-Изварино М-30 Стрый-Умань-Днепр-Изварино

М-13 Кропивницкий-Платоново

М-22 Полтава-Александрия

Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Запорожье-Мариуполь

Н-11 Днепр-Николаев

Н-24 Благовещенское-Николаев

Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка.

Автодороги Н-08, Н-11, Н-24, Н-31 Фото: Вікіпедія

"Непогода может привести к осложнениям движения на дорогах и необходимости их перекрытия или частичного ограничения движения для того, чтобы расчистить снег", — подчеркнули в Агентстве восстановления.

Напомним, что уже 5 января синоптики предупредили жителей Киева и области о тумане видимостью 200-500 метров. В столице объявили желтый уровень опасности.

Добавим, что осенью 2023 года из-за непогоды в Украине погибли 10 человек, еще 23 человека — пострадали. Тогда в Одесской области ГСЧС отбуксировали 849 автомобилей, среди которых — 24 автобуса и 17 машин экстренной помощи. В целом помощь была оказана 2498 лицам, 162 из них — дети.

Восемь автодоров в Николаевской и Кировоградской областях остаются перекрытыми. Без света остаются 411 населенных пунктов в 11 областях. Всего было отбуксировано 1530 транспортных средств.