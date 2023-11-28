Непогода в Украине: жертвами снегопадов и урагана стали 10 украинцев, — МВД (фото, видео)

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в Украине остаются без света более 400 населенных пунктов. Среди пострадавших из-за погоды есть дети.

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Из-за непогоды в Украине погибли 10 человек, еще 23 человека — пострадали. Об этом 28 ноября сообщил в соцсетях министр внутренних дел Игорь Клименко.

Он проинформировал, что среди пострадавших есть дети.

Непогода в Одесской области

ГСЧС в этом регионе отбуксировали 849 автомобилей, среди которых — 24 автобуса и 17 машин экстренной помощи. В целом помощь была оказана 2498 лицам, 162 из них — дети.

Непогода в Одесской области: фото с места событий Фото: ГСЧС

В Одесской области в результате непогоды погибли пятеро, еще 15 человек пострадали.

"На участках дорог М-05 и М-15 организовано движение в реверсном режиме", — добавил Клименко.

Непогода в Одесской области: фото с места событий Фото: ГСЧС

Непогода в Николаевской области

В этом регионе спасатели отбуксировали 144 автомобиля. Министр предупредил, что на некоторых участках дорог движение остается затрудненным.

Известно о двух погибших и двух пострадавших на Николаевщине.

Непогода в Николаевской области: фото с места событий Фото: ГСЧС

Последствия непогоды в Украине

Восемь автодоров в Николаевской и Кировоградской областях остаются перекрытыми. Без света остаются 411 населенных пунктов в 11 областях. Всего было отбуксировано 1530 транспортных средств.

Из-за погодных условий погибли 10 человек — в Одесской, Харьковской и Николаевской областях, а также в Киеве. Пострадавших по состоянию на утро 28 ноября — 23, двое из них — дети.

"На государственном и региональном уровнях функционируют штабы по ликвидации последствий непогоды", — подчеркнул Клименко.

Непогода в Николаевской области: фото с места событий Фото: ГСЧС

Обстрелы Украины

ВС РФ ночью ударили по Херсону. В результате обстрела пострадал один человек, повреждения получили школа и частные дома.

Также российские оккупанты атаковали Днепропетровскую, Николаевскую и Харьковскую области. Один БПЛА упал в Хмельницкой области — там повреждены частный дом, хозяйственная постройка и машина.

Напомним, ночью ВС РФ запустили ударные дроны типа Shahed. Сначала предупреждали об опасности для Тернопольщины, позже силы ПВО работали и в Хмельницкой области.

В ISW сообщили, что шторм в Черном море нанес ущерб инфраструктуре на захваченных Россией территориях. В частности, речь идет о Крыме и оккупированной части Херсонской области.