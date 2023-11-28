В ISW рассказали, как сильный шторм в Черном море повлиял на военные действия в Украине

По словам аналитиков, шторм повредил железнодорожные линии в прибрежных районах, а это может иметь последствия материально-технического характера для ВС РФ.

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Шторм в Черном море нанес ущерб инфраструктуре на оккупированных территориях Украины, а также в южных районах России. Это повлияло на темп военных действий. Об этом сообщили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 27 ноября говорится, что циклон повлиял на транспортную инфраструктуру в прибрежных районах Краснодарского края, а также в Крыму, на оккупированной территории Херсонской области.

"Опасная погода в Черном море вынудила Россию вернуть все свои военно-морские корабли и ракетоносцы в пункты базирования", — сказано в отчете.

Аналитики отметили, что угроза от морских мин в Черном море растет для военных, так и для гражданских судов. Шторм разорвал сетки бонов, а потому минные поля "рассеялись".

Кроме того, как заявили в ISW, шторм повредил железнодорожные линии в прибрежных районах, а это может иметь последствия материально-технического характера для ВС РФ.

"Несмотря на сложные погодные условия, как российские, так и украинские силы продолжают наземные атаки", — заявили аналитики.

По их словам, военные действия немного замедлились из-за снега и сильно ограниченной видимости. Российские источники заявили, что из-за погоды усложнилась аэроразведка и артиллерийская корректировка в Херсонской области. Этим воспользовались Силы обороны Украины и закрепились на левом берегу Днепра.

"Сложные зимние условия заставят обе стороны полагаться больше на наземные атаки под руководством пехоты при отсутствии возможностей воздушной разведки и артиллерийской коррекции", — заявили в ISW.

Напомним, ранее в ВСУ сообщили, ВС РФ вывели в Черное море фрегат, несмотря на шторм. Силы обороны юга заявили, что корабль "адмирал Макаров" может нести до 8 ракет "Калибр".

Российские СМИ ранее писали, что после шторма в Мариуполе поднялся уровень радиации. Так, в оккупированном городе море вымыло большую часть обычного песка, который покрывал ториевый слой.