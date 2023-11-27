Без света почти 500 тысяч человек: россияне не были готовы к шторму в Крыму (фото, видео)

В российском Минэнергетики назвали погоду "неблагоприятной". Восстановление электроснабжения осложняют последствия урагана.

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В России и на временно оккупированных территориях Украины люди остались без электроэнергии из-за непогоды. Об этом 27 ноября заявила пресс-служба Министерства энергетики РФ.

В целом, по данным вражеского Минэнергетики, без света утром остались примерно 1,9 миллиона человек. Речь идет о жителях временно оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и захваченного Крыма, а также Дагестана, Краснодарского края и Ростовской области.

Шторм в Крыму: фото с места событий Фото: ЧП Крым

"Энергетики работают в усиленном режиме", — заверили в российском министерстве.

К аварийно-восстановительным работам привлекли 680 бригад, но ремонт осложняют последствия непогоды.

Шторм в Крыму

По данным "Крымэнерго", в результате непогоды остались без света 499,4 тысячи жителей полуострова.

По состоянию на 16:00 без электроэнергии оставались более 196 тысяч человек. В селе Прибрежное и Евпатории подтопило 195 жилых домов.

Шторм в Крыму: фото с места событий Фото: ЧП Крым Шторм в Крыму: фото с места событий Фото: ЧП Крым

Ураган в России

В российском СМИ The Moscow Times проинформировали, что на территории России бушует ураганный ветер.

"В Краснодарском крае ветер валит деревья, в Сочи затоплена прибрежная территория, аэропорт не смог принять несколько рейсов. В регионе объявлено штормовое предупреждение", — передали журналисты.

Россиян призвали быть готовыми к волнам до 6-8 метров и смерчам.

Непогода в Крыму: что уже известно

Еще 26 ноября жители полуострова наблюдали ураганный ветер и высокие волны в море. Оккупационные власти Евпатории начали эвакуацию, а междугороднюю трассу из Симферополя пришлось перекрывать из-за затопления.

Позже появились кадры из Крыма, на которых машины движутся по затопленной дороге. Сообщалось, что без света остались 40 тысяч местных жителей. В Саках стихия перебила газопровод.

Утром 27 ноября стало известно, что в Крыму госпитализировали трех пострадавших в результате шторма. Представитель оккупационных властей информировал, что без света — уже примерно 498 тысяч жителей полуострова.