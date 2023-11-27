Без світла майже 500 тисяч осіб: росіяни не були готові до шторму в Криму (фото, відео)

У російському Міненергетики назвали погоду "несприятливою". Відновлення електропостачання ускладнюють наслідки урагану.

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У Росії та на тимчасово окупованих територіях України люди залишились без електроенергії через негоду. Про це 27 листопада заявила пресслужба Міністерства енергетики РФ.

Загалом, за даними ворожого Міненергетики, без світла зранку залишилися приблизно 1,9 мільйона людей. Йдеться про мешканців тимчасово окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і захопленого Криму, а також Дагестану, Краснодарського краю та Ростовської області.

Шторм у Криму: фото з місця подій Фото: ЧП Крым

"Енергетики працюють у посиленому режимі", — завірили у російському міністерстві.

До аварійно-відновлювальних робіт залучили 680 бригад, але ремонт ускладнюють наслідки негоди.

Шторм у Криму

За даними "Крименерго", внаслідок негоди залишились без світла 499,4 тисячі мешканців півострова.

Станом на 16:00 без електроенергії залишались понад 196 тисяч осіб. У селі Прибережне та Євпаторії підтопило 195 жилих будинків.

Шторм у Криму: фото з місця подій Фото: ЧП Крым Шторм у Криму: фото з місця подій Фото: ЧП Крым

Ураган в Росії

У російському ЗМІ The Moscow Times проінформували, що на території Росії бушує ураганний вітер.

"У Краснодарському краї вітер валить дерева, у Сочі затоплено прибережну територію, аеропорт не зміг прийняти кілька рейсів. У регіоні оголошено штормове попередження", — передали журналісти.

Росіян закликали бути готовими до хвиль до 6–8 метрів та смерчів.

Негода в Криму: що вже відомо

Ще 26 листопада мешканці півострова спостерігали ураганний вітер та високі хвилі у морі. Окупаційна влада Євпаторії розпочала евакуацію, а на міжміську трасу з Сімферополя довелось перекривати через затоплення.

Пізніше з’явились кадри з Криму, на яких машини рухаються затопленою дорогою. Повідомлялось, що без світла залишились 40 тисяч місцевих мешканців. У Саках стихія перебила газопровід.

Зранку 27 листопада стало відомо, що в Криму госпіталізували трьох постраждалих внаслідок шторму. Представник окупаційної влади інформував, що без світла — вже приблизно 498 тисяч жителів півострова.