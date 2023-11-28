ВС РФ снова атаковали Украину Shahed: в Хмельницкой области прогремели взрывы, детали (фото)

В Хмельницком районе работают силы ПВО, а группа БПЛА направлялась в направлении Староконстантинова. Жителей призвали находиться в укрытиях.

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Вражеские дроны в ночь на 28 ноября фиксировали в направлении Винницкой области, а позже в этот перечень добавилась и Хмельницкая область. Подробности в Telegram сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Массированные атаки "Шахедов" по Украине: в ВС объяснили, от чего зависит интенсивность

Точное количество БПЛА военные не назвали. В 5:14 ударные дроны двигались в направлении Тернопольской области. Впоследствии группу "Шахедов" зафиксировали в направлении Староконстантинова.

Сергей Тюрин, первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации, в Facebook сообщил, что в Хмельницком районе работают силы ПВО. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

Также около шести утра в Воздушных силах ВСУ предупредили, что зафиксирована на восточном направлении активность вражеской тактической авиации. Военные отметили, что есть угроза применения авиационного вооружения.

Атака БПЛА Украины 25 ноября

В ночь на 25 ноября силы противовоздушной обороны Украины сбили 74 из 75 БПЛА "Шахед". Украинская столица подверглась самой большой атаке с начала масштабной войны. В разных районах столицы зафиксировали обломки вражеских беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил рекордную атаку "Шахедами" в день памяти жертв Голодомора. Украинским защитникам удалось сбить большинство ударных БПЛА врага, но руководитель государства считает, что стоит усилить ПВО Украины. Он отметил, что российские оккупанты все четко запланировали. Россияне сознательно пошли на такой шаг.

Напомним, 27 ноября стало известно, что беспилотники ВСУ атаковали два нефтегазовых завода на территории РФ. По информации журналистов, заводы были атакованы якобы дронами ВСУ в Калужской и Тверской областях России. Один БПЛА упал в резервуар для хранения горючего, второй — рядом с газовой трубой.