Беспилотники ВСУ атаковали два нефтегазовых завода на территории РФ, — СМИ (карта)

По словам журналистов, заводы были атакованы якобы дронами ВСУ в Калужской и Тверской областях России. Один БПЛА упал в резервуар для хранения горючего, второй — рядом с газовой трубой.

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Украинские БПЛА атаковали 2 нефтегазовых предприятия непосредственно на территории РФ. Об этом сообщает российский медиа-ресурс Astra.

Сообщается, что заводы были атакованы 26 ноября. Первый — ООО "Первый Завод" в Калужской области, который занимается, в том числе переработкой нефти. Так, ночью первый БПЛА упал в пустой резервуар для хранения горючего объемом 5000 кубометров. Это произошло примерно после 2 часов ночи.

ООО "Первый завод" на карте Фото: Google

Затем, как заявил журналистам источник, другой БПЛА атаковал на территорию "Торжокского ЛПУМГ" Газпрома в Тверской области.

"БПЛА упал в двух метрах от газовой трубы. Это предприятие является оператором магистральных газопроводов. Пострадавших и разрушений в обоих инцидентах нет", — сказано в сообщении.

Завод Газпрома в Тверской области на карте Фото: Google

Напомним, в ночь с 25 на 26 ноября беспилотники атаковали несколько областей России. В ГУР МОУ подтвердили причастность к ночной атаке и заявили о запуске около 35 дронов.

Также сообщалось, что вечером 27 ноября беспилотные летательные аппараты атаковали Рязанскую область РФ. Жители Рязани слышали два взрыва, однако Минобороны РФ заявили об уничтожении одного дрона. По информации российских журналистов, противовоздушная оборона якобы работала в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода.