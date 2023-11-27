Безпілотники ЗСУ атакували два нафтогазові заводи на території РФ, — ЗМІ (карта)

За словами журналістів, заводи були атаковані нібито дронами ЗСУ в Калузькій і Тверській областях Росії. Один БПЛА впав у резервуар для зберігання пального, другий — поруч із газовою трубою.

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Українські БПЛА атакували 2 нафтогазових підприємства безпосередньо на території РФ. Про це повідомляє російський медіа-ресурс Astra.

Повідомляється, що заводи були атаковані 26 листопада. Перший — ТОВ "Перший Завод" у Калузькій області, який займається, зокрема, переробкою нафти. Так, уночі перший БПЛА впав у порожній резервуар для зберігання пального об'ємом 5000 кубометрів. Це сталося приблизно після 2 години ночі.

ТОВ "Перший завод" на карті Фото: Google

Потім, як заявило журналістам джерело, інший БПЛА атакував на територію "Торжокського ЛВУМГ" Газпрому у Тверській області.

"БПЛА впав за два метри від газової труби. Це підприємство є оператором магістральних газопроводів. Постраждалих і руйнувань в обох інцидентах немає", — ідеться в повідомленні.

Завод Газпрому у Тверській області на карті Фото: Google

Нагадаємо, в ніч із 25 на 26 листопада безпілотники атакували кілька областей Росії. У ГУР МОУ підтвердили причетність до нічної атаки і заявили про запуск близько 35 дронів.

Також повідомлялося, що ввечері 27 листопада безпілотні літальні апарати атакували Рязанську область РФ. Жителі Рязані чули два вибухи, проте Міноборони РФ заявили про знищення одного дрона. За інформацією російських журналістів, протиповітряна оборона нібито працювала в районі Рязанського нафтопереробного заводу.