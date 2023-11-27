Массированные атаки "Шахедов" по Украине: в ВС объяснили, от чего зависит интенсивность

Для борьбы с российскими дронами Украине нужны системы, которые могут уничтожать БПЛА ночью в автономном режиме с помощью оптической и радиолокационной привязки к цели, рассказал спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

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Представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что интенсивность массированных атак ВС РФ с помощью БПЛА типа Shahed по Украине зависит от комплектующих, которые враг получает из западных стран через Иран или другие государства. Об этом он сообщил в эфире проекта Радио Свобода "Свобода.Утро".

"Все зависит от того, насколько они (ВС РФ, — ред.) будут получать комплектующие из западных стран через тот же Иран или через другие страны. Это от того напрямую зависит, безусловно", — сказал Юрий Игнат.

Он отметил, что производство БПЛА на территории РФ, конечно, позволяет усилить их способность. В частности, определенное количество компонентов могут производить в России, в частности фюзеляж, пропеллер, боевую часть. Тогда как другие компоненты они не могут производить, однако их берут у Ирана, а тот у других стран, в результате чего РФ увеличивает производство за счет дополнительных производственных мощностей.

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Как защититься от атак БПЛА

По словам Юрия Игната, Украине нужны системы, которые уничтожают дроны в автономном режиме ночью с помощью оптической и радиолокационной привязки к цели, в частности зенитная установка "Гепард" и его аналоги, которые разрывными снарядами могут уничтожить БПЛА.

"Мобильные огневые группы перекрывают, серьезный процент перекрывают, но это не панацея", — добавил он.

Напомним, в ночь на 25 ноября Вооруженные силы Российской Федерации запустили по Украине 75 дронов. По словам командующего Воздушных сил Николая Олещука, основное направление удара был Киев. По словам мэра Виталия Кличко, в разных районах зафиксированы обломки от дронов. Позже в ВС сообщили, что силы противовоздушной обороны уничтожили 74 из 75 БПЛА типа Shahed.