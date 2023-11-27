Масовані атаки "Шахедів" по Україні: у ПС пояснили, від чого залежить інтенсивність

Для боротьби з російськими дронами Україні потрібні системи, які можуть знищувати БПЛА вночі в автономному режимі за допомогою оптичної та радіолокаційної прив'язки до цілі, розповів речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

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Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що інтенсивність масованих атак ЗС РФ за допомогою БПЛА типу Shahed по Україні залежить від комплектуючих, які ворог отримує із західних країн через Іран чи інші держави. Про це він повідомив в ефірі проєкту Радіо Свобода "Свобода.Ранок".

"Все залежить від того, наскільки вони (ЗС РФ, — ред.) будуть отримувати комплектуючі із західних країн через той самий Іран чи через інші країни. Це від того напряму залежить, безумовно", — сказав Юрій Ігнат.

Він зазначив, що виробництво БПЛА на території РФ, звичайно, дозволяє посилити їхню спроможність. Зокрема, певну кількість компонентів можуть виробляти в Росії, зокрема фюзеляж, пропелер, бойову частину. Тоді як інші компоненти вони не можуть виробляти, проте їх беруть в Ірану, а той в інших країн, в результаті чого РФ збільшує виробництво за рахунок додаткових виробничих потужностей.

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Як захиститися від атак БПЛА

Зі слів Юрія Ігната, Україні потрібні системи, які знищують дрони в автономному режимі вночі за допомогою оптичної та радіолокаційної прив'язки до цілі, зокрема зенітна установка "Гепард" та його аналоги, які розривними снарядами можуть знищити БПЛА.

"Мобільні вогневі групи перекривають, серйозний відсоток перекривають, але це не панацея", — додав він.

Нагадаємо, в ніч на 25 листопада Збройні сили Російської Федерації запустили по Україні 75 дронів. Зі слів командувача Повітряних сил Миколи Олещука, основний напрямок удару був Київ. Зі слів мера Віталія Кличка, в різних районах зафіксовані уламки від дронів. Пізніше у ПС повідомили, що сили протиповітряної оборони знищили 74 із 75 БПЛА типу Shahed.