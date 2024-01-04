Желтый уровень опасности: в Киеве до конца суток ожидается туман, — Укргидрометцентр
По информации метеорологов, ожидаемая видимость — 200-500 метров. В Киевской городской государственной администрации поделились рекомендациями для водителей при управлении автомобилем при таких погодных условиях.
Украинский гидрометеорологический центр предупредил жителей Киева и области о тумане видимостью в 200-500 метров. Объявили "желтый" уровень опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным Укргидрометцентра, опасное метеорологическое явление ожидается в ближайший час с удержанием до конца суток 4 января.
Кроме того, в пресс-службе отметили, что соответствующие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
В Киевской городской государственной администрации поделились рекомендациями для водителей при управлении автомобилем в тумане:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
В КГГА отметили, что пешеходам при таких погодных условиях следует одевать светоотражающие элементы — фликеры. Это необходимо, чтобы быть заметными для водителей.
Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что после длительного периода необычно теплой для зимы погоды в Украине наступило похолодание. Ожидается усиление морозов, и в некоторых регионах температура может снизиться до -23 градусов.
Также в Киеве 20 декабря синоптики зафиксировали температурный рекорд. Температура воздуха составила +10,6 градусов, что на 1,5 градуса превысило рекордное значение 1982 года.