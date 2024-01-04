Жовтий рівень небезпеки: у Києві до кінця доби очікується туман, — Укргідрометцентр
За інформацією метеорологів, очікувана видимість — 200-500 метрів. В Київській міській державній адміністрації поділилися рекомендаціями для водіїв під час керування автівкою за таких погодних умов.
Український гідрометеорологічний центр попередив жителів Києва та області про туман видимістю в 200-500 метрів. Оголосили "жовтий" рівень небезпечності. Про це повідомили у пресслужбі відомства.
За даними Укргідрометцентру, небезпечне метеорологічне явище очікують у найближчу годину з утриманням до кінця доби 4 січня.
Крім того, у пресслужбі зазначили, що відповідні погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
В Київській міській державній адміністрації поділилися рекомендаціями для водіїв під час керування автівкою у тумані:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
В КМДА наголосили, що пішоходам за таких погодних умов варто одягати світловідбивні елементи – флікери. Це необхідно, аби бути помітними для водіїв.
Нагадаємо, раніше синоптик Ігор Кибальчич повідомив, що після тривалого періоду незвично теплої для зими погоди в Україні настало похолодання. Очікується посилення морозів, і в деяких регіонах температура може знизитися до -23 градусів.
Також у Києві 20 грудня синоптики зафіксували температурний рекорд . Температура повітря становила +10,6 градусів, що на 1,5 градуса перевищило рекордне значення 1982 року.