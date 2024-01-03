Морози до -23 і снігопади: українців попередили про сильне похолодання

За словами метеоролога Ігоря Кибальчича, істотне похолодання відчують на собі жителі Сумської та Чернігівської областей. В окремі дні стовпчики термометрів опустяться нижче -20 градусів.

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Після тривалого періоду незвично теплої для зими погоди в Україні настало похолодання. Очікується посилення морозів, і в деяких регіонах температура може знизитися до -23 градусів. Про це повідомляє синоптик Ігор Кибальчич, передає портал Meteoprog.

Кибальчич представив прогноз на перший тиждень нового року, зазначивши нестійку погоду зі значними температурними контрастами.

За словами метеоролога, причиною погіршення погоди став розвиток циклонічної активності в умовах поступового проникнення арктичного холоду з півночі Європи. Так, у середині тижня очікується помітне похолодання в північних, східних і центральних регіонах.

"У Чернігівській та Сумській областях стовпчики термометрів в окремі дні опустяться нижче -20 градусів. Температурні контрасти спричинять рясні опади у вигляді снігу, мокрого снігу, на Півдні переважно дощі", — підкреслив Кибальчич.

Крім того, синомтик заявив, що в четвер, 4 січня, в Україні збережеться нестійка погода з опадами і температурними контрастами.

"Температура повітря на півночі Лівобережжя вночі 15 — 20 градусів морозу, вдень 9 — 14. У південних та південно-західних областях вночі 2 — 7 тепла, вдень 6 — 11. У центральних областях вночі 0 — 5 морозу, вдень близько 0", — зазначив синоптик.

Він також зробив прогноз і на наступні дні. У п'ятницю, 5 числа, очікується -15...-20 вночі та -11...-16 вдень. У суботу, 6 числа, вдень прогнозується невелике потепління — до -4 градусів.

Нагадаємо, чого не варто боятися, а чого варто уникати під час холодної погоди. Експерти вивчили наукові основи деяких найпоширеніших міфів про холодну погоду. Їхні висновки дають можливість зрозуміти, як насправді реагує наш організм на холоди.

У Києві 20 грудня синоптики зафіксували температурний рекорд . Температура повітря становила +10,6 градусів, що на 1,5 градуса перевищило рекордне значення 1982 року.