"Ледь не квітнева погода": синоптик пообіцяла українцям до +14 градусів (фото)

Синоптики прогнозують підвищення температури, але теплу погоду може нівелювати сильний вітер. Найтепліше буде у південних та західних регіонах.

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В Україні найлижчими днями може потепліти, а температура повітря подекуди становитиме +14 градусів. Про це розповіла на своїй сторінці в Фейсбук синоптикиня Наталка Діденко.

"26-го грудня, з найближчої перспективи, очікується найвища, подекуди ледь не квітнева, температура повітря. Впродовж дня +7…+12, на півдні та заході до +14 градусів, трохи свіжіше на північному сході, +3…+5 градусів. Щоправда, аж таку теплу погоду дещо нівелюватиме сильний вітер", — розповіла вона.

Синоптикиня додала, що дощ ймовірний лише у північній частині України.

У Києві 26-го грудня буде дощ, сильний вітер і дуже тепло, +8…+10 градусів.

"Надалі також без особливих морозів, проте все ж 26 грудня дуже тепло", — наголосила вона.

За прогнозом українського гідрометцентру, в ніч проти 27 грудня в Україні температура коливатиметься від +3…+5, вдень температура становитиме +5…+6.

Нагадаємо, чого не варто боятися, а чого варто уникати під час холодної погоди. Експерти вивчили наукові основи деяких найпоширеніших міфів про холодну погоду. Їхні висновки дають можливість зрозуміти, як насправді реагує наш організм на холоди.

У Києві 20 грудня синоптики зафіксували температурний рекорд. Температура повітря становила +10,6 градусів, що на 1,5 градуса перевищило рекордне значення 1982 року.