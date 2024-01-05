Через негоду в Україні обмежать рух на основних дорогах: перелік трас (карта)

В Агентстві нагадали: 7-9 січня в країні будуть складні погодні умови. Причина — арктичне повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні. Тож слід очікувати обмеження руху на 8 основних трасах.

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На Україну насувається негода, тому на основних шляхах країни можливі обмеження руху. Про це повідомив у Facebook голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм.

Обмеження руху запровадять, щоб розчистити сніг. А водіям радять не виїжджати на власному транспорті, якщо немає критичної потреби.

За словами Найєма, від неділі в Україні очікуються великі опади, різке зниження температури та ускладнення руху на автомобільних дорогах. Якщо наприкінці минулого року це стосувалося лише декількох областей, цього разу служби по всій країні перебувають в очікуванні негоди протягом майже місяця.

Від 7 січня в Агентстві відновлення працюватиме цілодобовий штаб щодо ліквідації наслідків негоди.

Там уже закликали не виїжджати на власному транспорті, якщо немає критичної потреби.

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"У разі, якщо ви все ж виїжджаєте на дороги, беріть із собою ланцюги протиковзання на колеса та додаткове пальне. Бажано також мати термос із гарячим чаєм або кавою", — сказав Найєм.

Також він додав, що бізнесу варто уважно планувати логістику. Водіям великогабаритного транспорту бажано користуватися майданчиками для відстою, які є вздовж державних доріг.

Автошляхи України М-05, М-30, М-13, М-22 Фото: Вікіпедія

Де обмежать рух через негоду: список доріг

За словами Найєма, обмеження руху можуть запровадити на наступних основних дорогах України:

М-05 Київ-Одеса

М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине

М-13 Кропивницький-Платонове

М-22 Полтава-Олександрія

Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь

Н-11 Дніпро-Миколаїв

Н-24 Благовіщенське-Миколаїв

Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка.

Автошляхи Н-08, Н-11, Н-24, Н-31 Фото: Вікіпедія

"Негода може призвести до ускладнень руху на дорогах та необхідності їх перекриття або часткового обмеження руху для того, щоб розчистити сніг", — підкреслили в Агентстві відновлення.

Нагадаємо, що вже 5 січня синоптики попередили жителів Києва й області про туман видимістю 200—500 метрів. У столиці оголосили жовтий рівень небезпеки.

Додамо, що восени 2023 року через негоду в Україні загинули 10 осіб, ще 23 людини — постраждали. Тоді на Одещині ДСНС відбуксували 849 автомобілів, серед яких — 24 автобуси та 17 машин екстреної допомоги. Загалом допомога була надана 2498 особам, 162 з них — діти.

Вісім автодорів у Миколаївській та Кіровоградській областях залишаються перекритими. Без світла залишаються 411 населених пунктів у 11 областях. Загалом було відбуксовано 1530 транспортних засобів.