Під загрозою відключення: де в Україні найчастіше боргують за світло

За словами радника премʼєр-міністра України Юрія Бойка, борги українців за електроенергію зросли на 15 мільярдів гривень за останні два роки.

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В Україні вже не діє мораторій, який забороняв відключати світло за борги за комуналку під час війни. Тож тепер електроенергію можуть відключати громадянам, які заборгувати за цю комунальну послугу чималу суму. Тим часом як розповів журналістам ExPro радник премʼєр-міністра України та член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко, під час повномасштабної війни борги населення за електроенергію зросли на 15 мільярдів гривень.

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За його словами, мовиться саме про побутових споживачів.

"Багато це чи мало? Я думаю, що це дуже багато. Серед найбільших боржників – багато областей, яких би там не мало бути", — сказав він.

Серед регіонів найбільшими боржниками за світло є:

Київ;

Київська область;

Дніпропетровська область;

Харківська область.

Він також пояснив, що мораторій на відключення комунальних послуг потрібно було скасувати раніше, оскільки держава давно пережила шок війни та стабілізувала роботу економіки, фінансової та банківської систем.

"Моя особиста точка зору – рішення про скасування мораторію перезріло. Його необхідно було прийняти десь 15 місяців тому", — підкреслив Юрій Бойко.

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Попри серйозний рівень заборгованості з боку населення, в обленерго відсутні плани позбавляти електроенергії абсолютно усіх боржників. Як розповів очільник ТОВ "Прикарпатенерготрейд" Олег Дацко, більша частина клієнтів, яка раніше не оплачувала рахунки, вже домовляються про погашення заборгованості.

"Ми вже зараз відчуваємо наплив клієнтів, вони приходять у центр обслуговування, масово оформляють графіки реструктуризації", — сказав він.

При цьому він зауважив, що частина підприємств все ж наважиться відключити електроенергію боржникам. Він вважає, що перші відключення почнуться вже наприкінці січня або в перших числах лютого.

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Нагадаємо, 29 грудня український Кабмін ухвалив постанову та скасував мораторій на нарахування пені й стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги. Також Фокус розповідав, скільки абонентів у Києві та Дніпропетровській області ризикують залишитися без світла через скасування мораторію.