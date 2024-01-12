Кандидатів понад 70 тисяч: у ДТЕК розповіли, кому відключать світло за борги

За словами гендиректора Yasno Сергія Коваленка, клієнти з двох регіонів країни заборгували компанії понад 600 мільйонів гривень за поставлену електрику.

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Через борги за електрику без світла можуть залишитися близько 70 тисяч жителів у Києві та Дніпропетровській області. Але відключати відразу всіх підряд не будуть. Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno, що входить до групи ДТЕК, Сергій Коваленко.

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Він зазначив, що компанія не буде відключати світло абонентам по всій Україні, оскільки працює тільки з приватними клієнтами в Києві та Дніпропетровській області.

"Ми не будемо відключати всіх підряд. У нас є чіткі критерії і за сумою, і за "віком" заборгованості. Зараз таких кандидатів на відключення понад 70 тисяч у Києві та Дніпропетровській області. Їхній загальний борг становить понад 600 мільйонів гривень", — пояснив він.

Він також уточнив, що відключати світло "не будуть одномоментно всім і раптово".

"Ми щомісяця сповіщаємо клієнтів про стан рахунку, всі знають, чи є в них борг, чи ні. Коли ж ми подаватимемо на відключення, то власник житла отримає паперове попередження за 10 днів до відключення, ще за 5 днів — сповіщення від ОСР", — сказав Сергій Коваленко.

Наразі, як зазначив гендиректор Yasno, усім абонентам краще уточнити показання своїх лічильників, а також передавати дані коректно і щомісяця сплачувати рахунки, щоб не накопичувалися борги.

"Гроші підуть в енергосистему. Атаки на інфраструктуру, особливо в східній частині України, нікуди не поділися, тому ремонти та масштабні відновлення — це наша реальність ще надовго. Тому, будь ласка, оплачуйте рахунки вчасно", — підсумував представник компанії.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року Кабмін ухвалив постанову і повернув нарахування пені та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги. Також підприємствам дозволили не обслуговувати клієнтів, які частково або повністю не платять за спожиті послуги.

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11 січня генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що відключення світла через борги стартують із 29 числа. За його словами, компанія не планує забезпечувати електроенергією клієнтів:

з найбільшою сумою боргу;

з глибиною боргу — як довго споживач не оплачував рахунки за електроенергію.

Нагадаємо також, що експерти говорять про багатомільярдні борги в енергетичному секторі. Так, за словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, найбільші борги сьогодні в газовому секторі, — вони становлять понад 200 млрд грн, зокрема 80 млрд грн накопичено за останні два роки. А на ринку електроенергії НАЕК "Укренерго" має заборгованість перед ГарПоком близько 32 млрд грн, компанія "Енергоатом" має заборгованість за ПСО 17 млрд грн, а загальна заборгованість на ринку електричної енергії перевищила 60 млрд грн.