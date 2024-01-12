Кандидатов более 70 тысяч: в ДТЭК рассказали, кому отключат свет за долги

По словам гендиректора Yasno Сергея Коваленко, клиенты из двух регионов страны задолжали компании более 600 миллионов гривен за поставленное электричество.

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Из-за долгов за электричество без света могут остаться около 70 тысяч жителей в Киеве и Днепропетровской области. Но отключать сразу всех подряд не будут. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno, входящей в группу ДТЭК, Сергей Коваленко.

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Он отметил, что компания не будет отключать свет абонентам по всей Украине, поскольку работает только с частными клиентами в Киеве и Днепропетровской области.

"Мы не будем отключать всех подряд. У нас есть четкие критерии и по сумме, и по "возрасту" задолженности. Сейчас таких кандидатов на отключение более 70 тысяч в Киеве и Днепропетровской области. Их общий долг составляет более 600 миллионов гривен", — объяснил он.

Он также уточнил, что отключать свет "не будут одномоментно всем и внезапно".

"Мы ежемесячно оповещаем клиентов о состоянии счета, все знают, есть ли у них долг или нет. Когда же мы будем подавать на отключение, то владелец жилья получит бумажное предупреждение за 10 дней до отключения, еще за 5 дней — оповещение от ОСР", — сказал Сергей Коваленко.

Сейчас, как отметил гендиректор Yasno, всем абонентам лучше уточнить показания своих счетчиков, а также передавать данные корректно и ежемесячно оплачивать счета, чтобы не накапливались долги.

"Деньги пойдут в энергосистему. Атаки на инфраструктуру, особенно в восточной части Украины, никуда не делись, поэтому ремонты и масштабные восстановления — это наша реальность еще надолго. Поэтому, пожалуйста, оплачивайте счета вовремя", — подытожил представитель компании.

Напомним, в конце 2023 года Кабмин принял постановление и вернул начисление пени и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Также предприятиям позволили не обслуживать клиентов, которые частично или полностью не платят за потребленные услуги.

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11 января генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что отключения света по причине долгов стартуют с 29 числа. По его словам, компания не планирует обеспечивать электроэнергией клиентов:

с наибольшей суммой долга;

с глубиной долга — как долго потребитель не оплачивал счета за электроэнергию.

Напомним также, что эксперты говорят о многомиллиардных долгах в энергетическом секторе. Так, по словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, самые большие долги сегодня в газовом секторе, — они составляют более 200 млрд грн, в том числе 80 млрд грн накоплены за последние два года. А на рынке электроэнергии НАЭК "Укрэнерго" имеет задолженность перед ГарПоком около 32 млрд грн., у компании "Энергоатом" задолженность по ПСО 17 млрд грн, а общая задолженность на рынке электрической энергии превысила 60 млрд грн.