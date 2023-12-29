Отключение света: в Минэнерго ответили, будут ли вводить графики

В результате ракетной атаки ВС РФ в четырех областях Украины есть отключения света. Несмотря на это, ситуация в энергосистеме стабильная и вводить графики для населения не планируется.

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В последние дни в социальных сетях распространяют информацию о якобы отключениях электроэнергии в новогодние праздники. В Министерстве энергетики опровергают эту информацию и говорят, что вводить плановые отключения не планируют.

В частности, в распространенных фейковых сообщениях ссылаются якобы на заявление "Укрэнерго" и заявляют, что "с завтрашнего дня" и в течение двух недель якобы будут действовать графики отключения света.

Фото: Прес-служба Министерства энергетики Украины

В Министерстве энергетики сообщают, что такая информация является российской информационно-психологической операцией. Кроме того, для усиления эффекта используются кадры из телемарафона, однако с наложением другого звука.

В Украине не планируется вводить никаких графиков отключения света. В энергосистеме производится достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить всех потребителей.

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Также в министерстве отмечают, что в системе есть резервные мощности и возможность импортировать электроэнергию. Украинцев просят не верить фейкам и доверять только информации из официальных источников.

Ситуация в энергосистеме 29 декабря

В результате массированного ракетного обстрела Украины энергетики сообщают об отключении света в четырех областях Украины:

Киевской;

Днепропетровской;

Одесской;

Харьковской.

Киевская область

Из-за падения обломков в двух громадах повреждены воздушные линии. Без света остаются 843 потребителя. Из-за перекрытия задвижки в газовом колодце неизвестными людьми, по состоянию на утро без газа 341 абонента.

Днепропетровская область

По предварительной информации без электроснабжения 3,3 тысячи потребителей. Известно, что в результате обстрела повреждена воздушная линия.

Одесская область

Энергетики осматривают сети, однако в результате обстрелов также повреждена воздушная линия.

Харьковская область

Оккупанты повредили сети в пяти громадах Харьковской области. За сутки энергетики подключили к электроэнергии 21 потребителя, несмотря на это, обесточены — 605. Без света остаются около 16,6 тысячи абонентов.

Донецкая область

В результате боевых действий без света остались четыре населенных пункта — 3,3 тысячи человек. За сутки к электроэнергии подключили 43 населенных пункта, без напряжения остаются 132 населенных пункта.

Запорожская область

Энергетики сообщают, что без света остаются 62 населенных пункта. Около 16 потребителей без света по техническим причинам.

Херсонская область

В Херсоне свет вернули в 238 домов. Однако до сих пор без электроэнергии остаются 4,3 тысячи человек. В области в результате боевых действий без электроэнергии 45 населенных пунктов — 26 тысяч абонентов.

Черниговская область

В области без света остаются 16 населенных пунктов. По техническим причинам без электроэнергии 634 абонента в четырех населенных пунктах.

В Минэнерго сообщают, что ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая.

Напомним, в начале декабря в украинской разведке сообщили, что Россия продолжит атаковать ракетами Украину и в зоне риска — энергетика. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, украинцам нужно готовиться к тяжелой зиме.

Также в конце ноября в Центре исследований энергетики сообщали, что плановые отключения света в Украине возможны при сильном дефиците электроэнергии. Собственно, он может возникнуть уже при температуре воздуха ниже 8 градусов мороза.