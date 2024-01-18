Под угрозой отключения: где в Украине чаще всего задолжали за свет

По словам советника премьер-министра Украины Юрия Бойко, долги украинцев за электроэнергию выросли на 15 миллиардов гривен за последние два года.

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В Украине уже не действует мораторий, который запрещал отключать свет за долги за коммуналку во время войны. Поэтому теперь электроэнергию могут отключать гражданам, которые задолжали за эту коммунальную услугу немалую сумму. Между тем как рассказал журналистам ExPro советник премьер-министра Украины и член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко, во время полномасштабной войны долги населения за электроэнергию выросли на 15 миллиардов гривен.

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По его словам, речь идет именно о бытовых потребителях.

"Много это или мало? Я думаю, что это очень много. Среди крупнейших должников — много областей, которых бы там не должно было быть", — сказал он.

Среди регионов крупнейшими должниками за свет являются:

Киев;

Киевская область;

Днепропетровская область;

Харьковская область.

Он также пояснил, что мораторий на отключение коммунальных услуг нужно было отменить раньше, поскольку государство давно пережило шок войны и стабилизировало работу экономики, финансовой и банковской систем.

"Моя личная точка зрения — решение об отмене моратория перезрело. Его необходимо было принять где-то 15 месяцев назад", — подчеркнул Юрий Бойко.

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Несмотря на серьезный уровень задолженности со стороны населения, в облэнерго отсутствуют планы лишать электроэнергии абсолютно всех должников. Как рассказал глава ООО "Прикарпатэнерготрейд" Олег Дацко, большая часть клиентов, которая ранее не оплачивала счета, уже договариваются о погашении задолженности.

"Мы уже сейчас чувствуем наплыв клиентов, они приходят в центр обслуживания, массово оформляют графики реструктуризации", — сказал он.

При этом он отметил, что часть предприятий все же решится отключить электроэнергию должникам. Он считает, что первые отключения начнутся уже в конце января или в первых числах февраля.

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Напомним, 29 декабря украинский Кабмин принял постановление и отменил мораторий на начисление пени и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Также Фокус рассказывал, сколько абонентов в Киеве и Днепропетровской области рискуют остаться без света из-за отмены моратория.