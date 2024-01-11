Долги за коммуналку: как будут штрафовать украинцев, которые не платят за свет

Поставщики электроэнергии в 2024 году получили право штрафовать некоторых своих клиентов. Санкции могут применяться к клиентам, которые не проживают на оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

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В Украине будут штрафовать потребителей за несвоевременную оплату счетов за электричество или же за задолженность. В пресс-службе энергетической компании Yasno, входящей в группу ДТЭК объяснили, к кому будут применяться штрафные санкции.

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Энергетики напомним, что недавно Кабмин Украины внес изменение в постановление об оплате жилищно-коммунальных услуг во время военного положения. Правительство разрешило поставщикам электрической энергии, среди которых и компания Yasno, штрафовать клиентов, которые не платят за электроэнергию.

При этом будут наказывать должников, проживающих на территориях, которые не находятся под оккупацией и где нет боевых действий.

"В то же время для населения, проживающего на территориях, где ведутся боевые действия или временно оккупированные Россией, эти санкции не применяются", — рассказали в Yasno.

Отметим, что услугами компании по состоянию на январь 2023 года пользуются более 3 миллионов украинцев в таки городах, как:

Киев и область;

Донецкая область;

Днепр.

Также добавим, что в соответствии с частью первой статьи 26 Закона о жилищно-коммунальных услугах в случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги потребитель обязан оплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01 % суммы долга за каждый день просрочки.

Напомним, 29 декабря украинский Кабмин принял постановление, которым отменил мораторий на начисление пени и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Также правительство разрешило не предоставлять коммунальные услуги из-за неуплаты или оплаты не в полном объеме со стороны населения.

Как объяснил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, мораторий отметили, поскольку стало известно, что коммунальные счета, зачастую, игнорируют потребители, которым хватает дохода для того, что все оплачивать.

"Проблема заключалась в том, что те люди, которые могут платить и должны платить, особенно в такой сложный период времени, не платили, понимая, что можно не платить и за это ничего не будет", — рассказал он.

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Он добавил, что самыми дисциплинированными плательщиками были субсидианты. Все потому, что они боялись остаться без государственной помощи, поэтому избегали долгов. Также зачастую все счета оплачивают пенсионеры, которые привыкли платить.

Тем временем глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 10 января рассказал, что в 2024 году украинцем придется платить больше сразу за две коммунальные услуги. Кроме того эксперты отмечали о многомиллиардных долгов в энергетическом секторе.