Борги за комуналку: в ДТЕК пояснили, як відключатимуть побутових споживачів

Українці повинні розрахуватись за комунальні послуги, щоб не потрапити у список боржників та не отримати позов до суду, пояснили в компанії-постачальнику газу та електроенергії.

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Українці незабаром почнуть отримувати сповіщення про заборгованість перед компанією Yasno, постачальником газу та електроенергії. Якщо вони не розрахуються з боргом протягом 10 днів, то їм відключать надання послуг. Про процедуру роботи з боржниками та можливе покарання ідеться у поясненні пресслужби компанії, опублікованому на порталі "Українські новини".

Пресслужба Yasno повідомила, що станом на кінець січня 2024 року жителі Києва та Дніпропетровської області заборгували більш як 1,2 млрд грн.

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Без електроенергії та газу: в Україні скасували мораторій на відключення від послуг за борги

Компанія запустила спеціальну процедуру, щоб отримати належні їй кошти, оскільки мораторій уряду на такі дії скасовано, починаючи з січня 2024 року.

Платежі за комуналку — деталі

Щоб отримати гроші за електроенергію та газ, надані споживачам, компанія діятиме за такою процедурою:

боржники отримають паперові листи, у яких їх повідомляють про наявність боргу та про потребу його якнайшвидше сплатити;

термін для оплати боргу — 10 днів з дня отримання сповіщення;

якщо кошти не будуть сплачені, то працівники компанії відключать надання комунальних послуг.

Пресслужба також пояснила, що на боржників будуть подавати до суду, щоб отримати відшкодування за надані послуги — ідеться про нарахування штрафів та пені. Наголосили, що головна мета компанії — не відключення, а інформування по борг з подальшим отриманням оплати.

"Ключова мета наразі – не відключити якомога більше споживачів, а поінформувати про необхідність вчасної оплати", — наголошується на інформаційному порталі.

Мораторій на відключення і штрафи — зміни у законодавстві

Зазначимо, у березні 2022 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову №206, якою встановив мораторій на відключення, штрафи та пеню у випадку виникнення заборгованості за комунальні послуги. 29 грудня 2023 року вийшла інша Постанова, №1405 — вона скасувала мораторій на більшості території України. Однак наголошується, що не каратимуть за борги українців, чиє житло розташовано у зоні активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.

Нагадуємо, 12 січня Фокус розповів, куди українцям звертатись, якщо вартість комунальних послуг здається їм завищеною. Крім того, громадяни мають можливість самостійно дізнатись, чи не потрапили вони у список боржників.