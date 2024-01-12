Завищені платіжки за комуналку: куди звертатися, щоб домогтися справедливості (відео)

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що можна звернутися в обленерго, щоб там перерахували суму на платіжці. Якщо людина все одно незадоволена, скаргу можна подати в НКРЕКП.

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Якщо людині прийшла платіжка за комунальні послуги, сума в якій, на думку споживача, завищена, вона може звернутися в обленерго або в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Про це в ефірі телемарафону заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, в обленерго мають перевірити й перерахувати, якщо з'ясується, що суму нараховано неправильно.

"Якщо споживач бачить і вважає, що несправедливо нарахована сума або не так розрахована, то, по-перше, він має звернутися до обленерго, щоб вони перевірили та перерахували", — сказав міністр.

Також Галущенко заявив, що можна звернутися до НКРЕКП, якщо споживач незадоволений рішенням обленерго або хоче звернутися зі скаргою.

"Якщо він не задоволений і бачить, що немає контакту або розуміння, або ж він так вважає, то в нас є НКРЕКП, куди він має право звернутися зі скаргою", — сказав Галущенко.

Глава Міненерго додав, що відповідна комісія має перевірити, чи справедливо було нараховано суму.

Герман Галущенко про завищені платіжки (дивитися з 14:50)

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