Українці можуть отримати до 300 гривень надбавки до пенсії: хто може розраховувати

Згідно з українським законодавством, певна категорія громадян може збільшити свої доходи. Це стало можливим завдяки новій сумі прожиткового мінімуму.

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Українські пенсіонери можуть отримати додаткову надбавку до виплат у розмірі до 300 гривень. Відповідний документ розміщено на сайті Верховної Ради.

Річ у тім, що починаючи з 1 січня в Україні прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2361 гривню, тоді як загальний прожитковий мінімум на людину на місяць збільшився до 2 920 гривень.

Відповідно, зросли й надбавки для людей, які мають статус Почесного донора України. Відповідно до Закону України про донорство крові, такі громадяни мають право на те, щоб отримувати додаткові 10% надбавки від прожиткового мінімуму до пенсійних виплат.

Тепер ця сума щомісяця становить 292 гривні.

Статус Почесного донора України надається тим людям, які безоплатно здали 40 доз цільної крові або компонентів крові, отриманих методом аферезу, чи 60 доз плазми.

У майбутньому це і призводить до того, що в українців є право на додаткові виплати до 300 гривень.

До слова, деякі пенсіонери можуть отримати більш суттєву надбавку в розмірі 837 гривень. Для цього громадянин має бути старшим за 80 років, проживати самостійно, потребувати постійного догляду за станом здоров'я та отримувати пенсійні виплати за віком.

Така норма передбачена постановою Кабінету міністрів України №261.

Нагадаємо, 12 січня повідомлялося, що деякі українці не зможуть отримати пенсію у 2024 році, адже змінилися вимоги до страхового стажу. Вони збільшуватимуться до 2028 року. Тоді людина зможе вийти на пенсію в 60 років за наявності страхового стажу від 35 років, розповіли в ПФУ.