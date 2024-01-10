Пенсії в Україні: наскільки проіндексують виплати у 2024 році

За словами заступниці міністра соціальної політики Дар'ї Марчак, показник індексації пенсійних виплат у 2024 році буде на рівні, який допоможе захистити пенсіонерів від показників інфляції.

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У 2024 році в Україні має відбутися індексація пенсій. В уряді розраховують, що пенсії українців після цього зростуть на 13%, сказала в ефірі телемарафону 10 січня перший заступник міністра соціальної політики Дар'я Марчак.

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За її словами, це тільки попередні розрахунки, проте пенсії точно будуть проіндексовані.

"На 2024 рік точний розмір буде розраховано, виходячи з показників макроекономіки, які в нас будуть уже в середині лютого. Але, попередньо, ми очікуємо зростання приблизно на 13%", — сказала вона.

Як зазначила заступниця міністра соціальної політики, українські пенсіонери будуть захищені від негативного впливу зростання споживчих цін. Вона також додала, що у 2022 і 2023 роках індексація пенсій перекрила і перевищила рівень зростання інфляції та зарплат.

Коли почнуть змінюватися пенсії

Уряд запланував тричі підвищити пенсії українцям протягом 2024 року, а саме:

у січні та липні 2024 року — тим, хто отримує мінімальну пенсію, яким виповнилося 65 років і які мають повний страховий стаж (чоловіки — 35 років стажу, жінки — 30 років);

у березні 2024 року — підвищення отримають усі, чиї пенсії мають індексувати за планом, а також ті, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію — у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Також із січня рівень прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність підвищився з 2 093 грив ні до 2 361 гривні. Тож мінімальна пенсія стала більшою і тепер становить 2 361 гривню, а максимальна зросла з 20 930 до 23 610 гривень. Водночас збільшення пенсій у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму відбувається також з 1 січня. Але у 2024 році воно відбудеться трохи пізніше — у березні.

Соціальні виплати у 2024: які відбудуться зміни

На початку 2024 року зріс, наприклад, загальний показник прожиткового мінімуму. Так, тепер він становить 2 920 гривень, а ось для тих українців, які визнані непрацездатними, він становитиме 2 361 гривню.

Виплати за понаднормовий стаж збільшився до 23,6 гривні за кожен додатковий рік. Розмір добровільного пенсійного внеску підвищився до 1562 гривень, а ось доплата одиноким пенсіонерам, які потребують догляду, — до 944 гривень.

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Раніше стало відомо, що літнім українцям, які не матимуть 15 років стажу в 65 років, отримуватимуть від держави соціальну допомогу, а не пенсію. Також Фокус пояснював, у кого з українців пенсії у 2024 році збільшаться на 2,6 тисячі гривень.