Пенсии в Украине: насколько проиндексируют выплаты в 2024 году

По словам заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, показатель индексации пенсионных выплат в 2024 будет на уровне, который поможет защитить пенсионеров от показателей инфляции.

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В 2024 году в Украине должна состояться индексация пенсий. В правительстве рассчитывают, что пенсии украинцев после этого вырастут на 13%, сказала в эфире телемарафона 10 января первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

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По ее словам, это только предварительные расчеты, однако пенсии точно будут проиндексированы.

"На 2024 год точный размер будет рассчитан исходя из показателей макроэкономики, которые у нас будут уже в середине февраля. Но, предварительно, мы ожидаем роста примерно на 13%", – сказала она.

Как отметила заместитель министра социальной политики, украинские пенсионеры будут защищены от негативного влияния роста потребительских цен. Она также добавила, что в 2022 и 2023 годах индексация пенсий перекрыла и превысила уровень роста инфляции и зарплат.

Когда начнут меняться пенсии

Правительство запланировало трижды повысить пенсии украинцам в течение 2024 года, а именно:

в январе и июле 2024 года — тем, кто получает минимальную пенсию, которым исполнилось 65 лет и которые имеют полный страховой стаж (мужчины — 35 лет стажа, женщины — 30 лет);

в марте 2024 года — повышение получат все, чьи пенсии должны индексировать по плану, а также те, кто получает минимальную и максимальную пенсию — в связи с ростом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Также с января уровень прожиточного минимума для людей, утративших работоспособность повысился с 2 093 гривны до 2 361 гривны. Поэтому минимальная пенсия стала больше и теперь составляет 2 361 гривен, а максимальная выросла с 20 930 до 23 610 гривны. В то же время увеличение пенсий в связи с ростом прожиточного минимума происходит также с 1 января. Но в 2024 году оно состоится немного позднее — в марте.

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В начале 2024 года вырос, например общий показатель прожиточного минимума. Так, теперь он составляет 2 920 гривен, а вот для тех украинцев, которые признаны нетрудоспособными, он составит 2 361 гривну.

Выплаты за сверхнормативный стаж увеличился до 23,6 гривны за каждый дополнительный год. Размер добровольного пенсионного взноса повысился до 1562 гривен, а вот доплата одиноким пенсионерам, нуждающимся в уходе, — до 944 гривен.

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Ранее стало известно, что пожилым украинцам, у которых не будет 15 лет стажа в 65 лет, будут получать от государства социальную помощь, а не пенсию. Также Фокус объяснял, у кого из украинцев пенсии в 2024 году увеличатся на 2,6 тысячи гривен.