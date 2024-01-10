Пенсии в Украине: в каких регионах получают самые высокие выплаты (инфографика)
По данным Пенсионного фонда Украины, средний размер пенсии за 2023 год вырос на 762,66 гривны, или 16,5% — до 5385,25 гривны. В то же время официальный уровень инфляции в стране в прошлом году составил около 5%.
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) опубликовал статистические данные, в которых привел уровень средних пенсий в разрезе регионов Украины. Об этом сообщается на официальном сайте ПФУ.
Среди регионов лидерство по размеру средней пенсии по состоянию на 1 января 2024 года принадлежит Киеву — 7249 гривен.
Далее следуют следующие области:
- Ровенская — 6790 гривен;
- Донецкая — 6622 гривны;
- Луганская — 6334 гривны;
- Житомирская — 5924 гривны
Самые низкие пенсии получают в Тернопольской области — 4070 гривен, Черновицкой — 4256 гривен и Закарпатской — 4262 гривны.
Напомним, что средний размер пенсии за 2023 год вырос на 762,66 гривны, или 16,5% — до 5385,25 гривны. В то же время официальный уровень инфляции в стране в прошлом году составил около 5%.
Пенсии украинцев в 2023 году
По состоянию на 1 января 2024 года в Украине насчитывается 10,5 миллиона пенсионеров, а средняя пенсия составляет чуть более 5385 гривен.
Основное повышение размера пенсий в 2023 году произошло во время индексации — с 1 марта.
Удельный вес пенсионеров по размеру пенсий распределился в процентном отношении следующим образом:
- свыше 10 000 гривен — 10,9%;
- 5001-10 000 гривен — 23,2%;
- 4001-5000 гривен — 14,9%;
- 3001-4000 гривен — 21,3%;
- 2001-3000 гривен — 29,1%;
- до 2000 гривен — 0,6%.
Напомним, пожилые люди, у которых не будет 15 лет стажа в 65 лет, будут получать социальную помощь вместо пенсии.
Также Фокус рассказывал, будут ли паузы в выплатах пенсий в 2024 году.