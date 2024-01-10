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Экономика

Пенсии в Украине: в каких регионах получают самые высокие выплаты (инфографика)

средний размер пенсий, пенсии в Украине, пенсии в разрезе регионов Украины
Фото: pexels.com | Пенсии в Украине в 2024 году должны индексироваться

По данным Пенсионного фонда Украины, средний размер пенсии за 2023 год вырос на 762,66 гривны, или 16,5% — до 5385,25 гривны. В то же время официальный уровень инфляции в стране в прошлом году составил около 5%.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) опубликовал статистические данные, в которых привел уровень средних пенсий в разрезе регионов Украины. Об этом сообщается на официальном сайте ПФУ.

Среди регионов лидерство по размеру средней пенсии по состоянию на 1 января 2024 года принадлежит Киеву — 7249 гривен.

Далее следуют следующие области:

  • Ровенская — 6790 гривен;
  • Донецкая — 6622 гривны;
  • Луганская — 6334 гривны;
  • Житомирская — 5924 гривны

Самые низкие пенсии получают в Тернопольской области — 4070 гривен, Черновицкой — 4256 гривен и Закарпатской — 4262 гривны.

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Фото: ПФУ

Напомним, что средний размер пенсии за 2023 год вырос на 762,66 гривны, или 16,5% — до 5385,25 гривны. В то же время официальный уровень инфляции в стране в прошлом году составил около 5%.

Пенсии украинцев в 2023 году

По состоянию на 1 января 2024 года в Украине насчитывается 10,5 миллиона пенсионеров, а средняя пенсия составляет чуть более 5385 гривен.

Основное повышение размера пенсий в 2023 году произошло во время индексации — с 1 марта.

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Фото: ПФУ

Удельный вес пенсионеров по размеру пенсий распределился в процентном отношении следующим образом:

  • свыше 10 000 гривен — 10,9%;
  • 5001-10 000 гривен — 23,2%;
  • 4001-5000 гривен — 14,9%;
  • 3001-4000 гривен — 21,3%;
  • 2001-3000 гривен — 29,1%;
  • до 2000 гривен — 0,6%.
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