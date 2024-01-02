Пенсии украинцев в 2024 году: когда и как будут меняться выплаты

С 1 января в Украине начал действовать новый государственный бюджет, в котором установлены новые размеры прожиточного минимума, минимальных зарплат и пенсий.

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В 2024-м украинцы будут выходить на пенсию по новым правилам. Так, с января для выхода на заслуженный отдых гражданам придется накопить 31 год страхового стажа. При этом в текущем году государство планируют повысить пенсии разным категориям украинцев. Об этом сказано в новой статье Фокуса: "Субсидии, тарифы, налоги, пенсии: какие изменения ждут украинцев с 1 января 2024 года".

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Как и когда повысятся пенсии

Всего на 2024 год запланировано повышение пенсий в три этапа:

в январе и июле 2024 года — тем, кто получает минимальную пенсию, которым исполнилось 65 лет и которые имеют полный страховой стаж (мужчины — 35 лет стажа, женщины — 30 лет);

в марте 2024 года — повышение получат все, чьи пенсии должны индексировать по плану, а также те, кто получает минимальную и максимальную пенсию — в связи с ростом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Кроме того, в январе уровень прожиточного минимума для людей, утративших работоспособность, будет составлять не 2 093 гривны, а 2 361 гривны. Следовательно, вырастет размер минимальной пенсии — тоже до 2 361 гривен, а также максимальной — с 20 930 до 23 610 гривны. При этом, увеличение пенсий в связи с ростом прожиточного минимума происходит также с 1 января. Но в 2024 году оно состоится немного позднее — в марте.

Как объяснил Фокусу Иван Хомич, адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича, в заключительных положениях Закона Украины о государственном бюджете на 2024 год указано, что перерасчет пенсий, надбавок, повышений и других доплат к пенсии, который осуществляется с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного законом на 1 января 2024 года, проводится с 1 марта 2024 года вместе с ежегодной индексацией пенсий. Однако доплаты за сверхурочный стаж уже с января вырастут с 20,9 до 23,6 гривны за каждый дополнительный год.

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Вместе с тем с 1 января вырастет минимальная зарплата с 6,7 тысячи гривен до 7,1 тысячи гривен. Поэтому будут пересчитаны пенсионные выплаты украинцам, которым исполнилось 65 лет и у них есть 30 лет стажа — для женщин и 35 лет стажа — для мужчин. Гарантированный размер пенсии для этой категории с 1 января 2024 года увеличится с 2 680 до 2 840 грн.

Ранее стало известно, что пожилым людям, у которых не будет 15 лет стажа в 65 лет, назначат социальную помощь, а не пенсию. Также 14 ноября сообщалось, как в правительстве планируют изменить нормативы и формат финансирования выплат.