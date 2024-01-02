Пенсії українців у 2024 році: коли і як змінюватимуться виплати

З 1 січня в Україні почав діяти новий державний бюджет, у якому встановлено нові розміри прожиткового мінімуму, мінімальних зарплат і пенсій.

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У 2024-му українці виходитимуть на пенсію за новими правилами. Так, із січня для виходу на заслужений відпочинок громадянам доведеться накопичити 31 рік страхового стажу. Водночас цього року держава планує підвищити пенсійні пенсії різним категоріям українців. Про це йдеться в новій статті Фокуса: "Субсидії, тарифи, податки, пенсії: які зміни чекають на українців із 1 січня 2024 року".

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Як і коли підвищаться пенсії

Загалом на 2024 рік заплановано підвищення пенсій у три етапи:

у січні та липні 2024 року — тим, хто отримує мінімальну пенсію, яким виповнилося 65 років і які мають повний страховий стаж (чоловіки — 35 років стажу, жінки — 30 років);

у березні 2024 року — підвищення отримають усі, чиї пенсії мають індексувати за планом, а також ті, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію — у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Крім того, у січні рівень прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, становитиме не 2 093 гривні, а 2 361 гривню. Відтак, зросте розмір мінімальної пенсії — теж до 2 361 гривні, а також максимальної — з 20 930 до 23 610 гривні. Водночас збільшення пенсій у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму відбувається також із 1 січня. Але у 2024 році воно відбудеться трохи пізніше — у березні .

Як пояснив Фокусу Іван Хомич, адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича, у прикінцевих положеннях Закону України про державний бюджет на 2024 рік зазначено, що перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, що здійснюється з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 2024 року, проводиться з 1 березня 2024 року разом зі щорічною індексацією пенсій. Однак доплати за понаднормовий стаж уже з січня зростуть із 20,9 до 23,6 гривні за кожен додатковий рік.

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Водночас із 1 січня зросте мінімальна зарплата з 6,7 тисячі гривень до 7,1 тисячі гривень. Тож буде перераховано пенсійні виплати українцям, яким виповнилося 65 років і які мають 30 років стажу — для жінок і 35 років стажу — для чоловіків. Гарантований розмір пенсії для цієї категорії з 1 січня 2024 року збільшиться з 2 680 до 2 840 грн.

Раніше стало відомо, що літнім людям, у яких не буде 15 років стажу в 65 років, призначать соціальну допомогу, а не пенсію. Також 14 листопада повідомлялося, як в уряді планують змінити нормативи та формат фінансування виплат.